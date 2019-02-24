WP: беспилотник «Калашникова» обещает стать таким же революционным, как и АК

Миниатюрный самовзрывающийся беспилотник «Куб-БЛА» был представлен концерном «Калашников» на выставке в ОАЭ, пишет The Washington Post. Этот беспилотный летательный аппарат, отмечается в статье, имеет потенциал стать таким же революционным вооружением, как и его «родственник» — культовый автомат АК.

Российский концерн «Калашников», подаривший миру культовый автомат АК, представил свой самовзрывающийся беспилотник «Куб-БЛА», пишет The Washington Post. Этот беспилотный летательный аппарат (БЛА), как отмечается в статье, может произвести революцию в военном деле, сделав технологию беспилотников дешёвой и широкодоступной.

«Этот крошечный экспонат серьёзно уступал в размерах выставленным на показ танкам, бронетехнике и истребителям. Но у него такой же потенциал для изменения характера войны, как и у его старшего кузена — автомата АК», — говорится в статье.

Благодаря низкой цене, высокой эффективности и простоте использования автомат Калашникова стал излюбленным оружием революционеров и повстанцев по всему миру. Этот автомат давал недовольным гражданам возможность выступить против своих правительств в Латинской Америке, Африке и Азии. И по сей день он остаётся мощным инструментом. Так, Пентагон для своих союзников в Сирии и Афганистане закупает бывшие в употреблении автоматы Калашникова вместо более дорогих американских аналогов.

Как заявляют в российском концерне, беспилотник «Калашникова» будет таким же простым в использовании, эффективным, дешёвым и революционным, как и АК.

Между тем в статье отмечается, что самовзрывающиеся беспилотники — отнюдь не нечто совершенно новое. Первопроходцами в подобном применении БЛА оказались террористы «Исламского государства»*, которые брали обычные доступные в продаже беспилотники и применяли их против наступающих войск или баз противника. Так, например, в прошлом году в Сирии российская база Хмеймим подверглась крупной атаке самовзрывающихся беспилотников.

Армии США и Израиля уже приняли на вооружение подобные БЛА, однако действующий в этих странах контроль за вооружениями означает, что эта технология будет распространяться лишь среди близких союзников.

Эксперты заявляют, что именно возможность использования террористами «беспилотников-бомб» — это одно из самых тревожных моментов в вопросе распространения подобной технологии, пишет The Washington Post.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.