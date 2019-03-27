DWN: многомиллиардные контракты — ЕС постелил перед Китаем красную дорожку

В ходе поездки председателя КНР Си Цзиньпина по ЕС европейские страны заключили с Китаем многомиллиардные соглашения, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В частности, один только договор с компанией Airbus тянет на €30 млрд, отмечает немецкое издание.

Европейцы постелили перед Китаем красную ковровую дорожку, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

В ходе поездки председателя КНР Си Цзиньпина по странам Европейского союза были заключены многомиллиардные контракты, отмечает немецкое издание.

В частности, в понедельник во время визита китайского лидера в Париж Китай и Франция подписали соглашения на сумму €40 млрд. Один только договор с европейским авиастроительным концерном Airbus тянет на €30 млрд, подчёркивает автор статьи.

В общей же сложности в столице Франции с Китайской Народной Республикой заключили 15 соглашений, в том числе в области энергетики, кораблестроения и банковского дела, уточняет журналист Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Ранее, продолжает автор, председатель КНР Си Цзиньпин побывал с официальным визитом в Риме, где также были подписаны многомиллиардные контракты.

Более того, Италия стала первой страной «Большой семёрки», которая примет участие в китайском проекте Новый шёлковый путь, добавляет журналист немецкого издания.