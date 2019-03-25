Журналист: Европе пора определиться — тварь она дрожащая или право имеет

Тогда как США, Китай и Россия ведут борьбу за лидерство в мире, Европу оттеснили на периферию — и она уже стала «добычей» в этой борьбе, пишет в своей статье для NYT шеф-редактор Le Monde Сильви Кофман. По мнению Кофман, европейцам давно пора взять свою судьбу в свои руки, но противостоять попыткам Вашингтона, Пекина и Москвы разделить континент между собой будет непросто.

Если вообразить Европу как цель на экране радара, то «буквально видишь, как повсюду красным светом вспыхивают тревожные сигналы», пишет на страницах The New York Times шеф-редактор и экс главный редактор французской газеты Le Monde Сильви Кофман. «Европа в настоящий момент переживает многостороннюю гибридную атаку, — поясняет журналист. — Агрессоры не координируют свои действия, а их цели различны, но что означают мигающие сигналы, понятно: во вновь развернувшейся великодержавной борьбе между США, Китаем и Россией, Европа оказалась добычей». По мнению Кофман, континент стал «идеальной мишенью», поскольку является частью «слабеющего Запада», страдает от внутренних распрей и имеет привлекательные активы, включая рынок из 500 млн потребителей.



Как пишет Кофман, Россия, которую Европа «хорошо знает и как друга, и как врага», уже давно испробовала целый арсенал инструментов: от «фабрик троллей» до поддержки «ультраправых и выступающих против истеблишмента партий» — для «подрыва демократических избирательных процессов и единства Европейского союза», и действия Москвы уже успели стать «частью нашего политического ландшафта». Пять лет под западными санкциями, введёнными в связи с «аннексией»* Крыма, так и не умерили «аппетит Кремля к вмешательству в европейские дела» и не помешали ему вести в европейских странах прибыльный бизнес; по некоторым данным, за последние несколько лет Россия даже нарастила своё экономическое влияние в тех государствах ЕС, которые «отнеслись к ней гостеприимнее других» — в частности, в Австрии, Италии и Нидерландах, отмечает автор.



Китай использует несколько иной подход к Европе — председатель КНР Си Цзиньпин добивается присоединения континента к китайской экономике под видом развёртывания таких инициатив, как Новый шёлковый путь и «Один пояс — один путь», убеждена Кофман. В рамках этой стратегии Пекин уже приобрёл порт Афин у так нуждавшейся в деньгах Греции, а также несколько других важных «проходов» в Южную Европу, отмечает журналист. Кроме того, в ходе реализации проекта «Один пояс — один путь» была создана организация 16+1, объединяющая Китай и 16 экс социалистических стран Европы, 11 из которых являются членами ЕС, — и Пекин создаёт в этих странах инфраструктуру, предостерегает автор. Предпринимает Китай и более «вызывающие» меры: к примеру, в минувшую субботу, во время визита Си Цзиньпина в Италию в рамках его турне по Европе был подписан Меморандум о взаимопонимании по поводу инициативы «Один пояс — один путь», говорится в статье.



По мнению Кофман, Китай больше не хочет довольствоваться периферией Европы и «нацелился на её сердце», а когда Вашингтон и Брюссель высказали недовольство в связи с его шагами в Италии, он лишь «удвоил усилия». США же, которые, «по идее, должны быть главным союзником Европы», ведут собственную битву с Пекином за технологическое превосходство и торговлю. «В нормальном мире Вашингтон бы вовлёк своих европейских союзников в эту битву. Но мир сейчас не нормален — трамповская Америка обращается с Европой то как с конкурентом, то как с вассалом», — возмущается Кофман. В последнее время чиновники администрации Трампа чуть ли не еженедельно «стращают» европейцев, то обвиняя их в том, что они подрывают американские санкции против Ирана, поскольку не хотят отказываться от «ядерной сделки» с Тегераном, то выводя свои войска из Сирии в одностороннем порядке, упрашивая увязавшихся за ними французов остаться, то «читая нотации» западноевропейским коллегам о том, что они недостаточно хорошо прислушиваются к США и Дональду Трампу.



Дальше — хуже: теперь американские официальные лица пытаются угрозами заставить Европу отказаться от сотрудничества с китайской компанией Huawei для развёртывания сетей 5G и обещают Брюсселю санкции в ответ на любые попытки ограничить участие американцев в европейских военных инициативах; наконец, совсем недавно СМИ сообщили о том, что Дональд Трамп хочет начать брать с европейских стран плату за размещение в них американских войск, перечисляет автор.



«Европа — лёгкая мишень, — признаёт Кофман. — Являясь группой из 28 тесно связанных стран, она при этом не представляет собой федеральное государство, и её тормозят сложные процедуры принятия решений. Отпечаток на неё неизбежно наложит и брексит. Как отмечал французский историк Пьер Нора, европейцев, которые некогда были хозяевами мира, теперь оттесняют на его периферию. Но Европа не обязательно должна принять поражение».



Как подчёркивает автор, высокопоставленный чиновник одного из европейских разведывательных агентств недавно заявил, что Евросоюз получил «звоночек» о том, какие угрозы стоят перед блоком — от «вмешательства» России и «альтернативных правых» и до применения США экстратерриториальных законов в качестве оружия для ослабления европейских компаний, — и теперь должен «провозгласить свой экономический суверенитет» и «коллективно перевооружиться». Между тем, чтобы это стало возможным, будут необходимы единство и политическая воля, а учитывая, каким на сегодняшний день является Евросоюз, путь к самостоятельности для него будет тернистым, предупреждает Кофман.



На взгляд Кофман, европейцам нужно «нечто большее, чем «звоночек» — им предстоит определиться, «готовы ли они смириться с перспективой расчленения их континента соревнующимися между собой крупными державами, или же они хотят коллективно набраться сил и здравого смысла и взять свою судьбу в свои руки». В этом плане «испытанием» для Брюсселя станут сети 5G: поскольку Huawei, несмотря на своё технологическое преимущество, вызывает сомнения в плане безопасности, Европа должна создавать собственные альтернативы – и, по мнению европейских чиновников, имеет для этого все средства, подчёркивается в статье.



В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон через ряд европейских газет обратился к странам — членам Евросоюза с призывом начать «европейский ренессанс», напоминает Кофман. Вскоре на этот призыв Макрона последовал «сдержанный» ответ в виде статьи нового лидера Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр под заголовком «Исправить Европу», где было представлено другое видение Европы. Контраст между этими концепциями можно было бы описать как «статус-кво против стратегического видения», полагает автор. Между тем отсутствие согласия между Францией и Германией показывает масштабы стоящей перед Европой проблемы, отмечает она.



Впрочем, Париж и Берлин, похоже, всё-таки начали действовать вместе — их заставил объединиться китайский вопрос: президент Макрон, «мотивированный ощущением необходимости срочно дать отпор стратегии Китая по разделению» Европы, пригласил на свою запланированную на вторник встречу с Си Цзиньпином, изначально предполагавшуюся двусторонней, канцлера Германии Ангелу Меркель и главу исполнительной власти ЕС Жан-Клода Юнкера, пишет Кофман.



«Некоторые европейские лидеры по-прежнему считают свой континент последним защитником демократии и многосторонности. Вот только действительно вступить в бой за это, к несчастью, готовы далеко не все», — в заключение сетует автор.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

