Guardian: у Евросоюза есть проблемы и поважнее брексита

На фоне брексита в стороне оказались другие проблемы Евросоюза, пишет журналист The Guardian. А между тем европейская экономика совсем не растёт, и в ней ещё остались как отголоски кризисов, так и проблемы, не решённые с самого начала. По мнению автора статьи, этими вопросами необходимо заняться, иначе Евросоюзу может грозить развал.

Чем ближе последняя дата брексита, тем больше внимания привлекает к себе Великобритания, пишет The Guardian. И при этом гораздо меньшее освещение получают новости из остального Евросоюза. Однако, по словам автора статьи, у Европы есть множество проблем — и брексит далеко не самая важная из них.



Между тем самой большой проблемой ЕС автор статьи считает «стареющую» экономическую модель. Так, в Европе немало компаний мирового класса, но ни одна из них не была создана в последние 25 лет. То есть она не может представить никакой конкуренции Google, Facebook, Amazon и искусственному интеллекту. Даже Китай в этом направлении развивается быстрее, и именно поэтому Китай стал главной целью Дональда Трампа в его тарифной войне.



Когда единую европейскую валюту только собирались ввести, расчёт был на то, что с ней единый рынок будет развиваться быстрее, но этого не произошло, стало только хуже, отмечает автор статьи. Так, последние подсчёты показали, что еврозона за первые три месяца выросла лишь на 0,2%. Чтобы исправить ситуацию, Европе нужно залатать некоторые дыры, которые появились в объединении ещё при его проектировании, считает журналист.



Евровалюте не хватает политического фундамента, и это стало хорошо видно во время кризиса 2008—2009 годов. Тогда США и Великобритания оперативно приняли необходимые меры, а еврозоне потребовалось гораздо больше времени. «Как любой конвой, еврозона двигалась со скоростью самого медленного корабля». В результате она и позднее вернулась к росту, и её банки остались наполнены «плохими займами».



Европейские банки до сих пор остаются слабыми и уязвимыми, и в итоге неделю назад два крупнейших немецких банка Deutsche и Commerzbank заявили, что ведут переговоры о слиянии. Впрочем, банки Италии находятся в ещё более шатком положении, ведь Рим не может оказывать влияние на денежную политику Европы. В итоге Италия объявила, что первой из всех европейских стран примет участие в проекте Китая Новый шёлковый путь. Это говорит о том, насколько Италия нуждается в том, чтобы оживить свою экономику любыми доступными средствами.



Президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что разрешить экономические проблемы Европы можно с помощью более тесной интеграции. Он ратует за то, чтобы в ЕС был свой министр финансов, который отвечал бы за налоги и бюджетную политику. Однако Германия такую идею встретила без большого энтузиазма, ведь она понимает, что именно деньги немецких налогоплательщиков потекут в более бедные страны.



Однако в идее Макрона есть смысл, отмечает автор статьи. Евросоюз, по его словам, — это половинчатый проект, которому не хватает политической структуры. Более того, если экономика Европы так и не начнёт расти, то он может начать распадаться. Это произойдёт не моментально, а во время очередного кризиса — а он может быть не за горами, предрекает журналист The Guardian.