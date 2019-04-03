ZDF: Трамп превращает НАТО в «альянс подхалимов»

Глава Белого дома Дональд Трамп хочет превратить НАТО в «альянс подхалимов и услужливых помощников», сообщает ZDF. Он требует от стран — членов организации не только выполнения своих финансовых обязательств, но и беспрекословной поддержки во внешнеполитических вопросах, объясняет автор статьи Эльмар Тевесен. Плюс ко всему ещё и пытается заработать на своих «партнёрах».

Недавно глава Белого дома Дональд Трамп объявил о том, что рассматривает возможность сделать Бразилию членом НАТО, сообщает ZDF. Остаётся гадать, знает ли он вообще, что Североатлантический договор от 1949 года предоставляет возможность вступить в альянс только европейским государствам, отмечает автор статьи Эльмар Тевесен.

Но это не имеет значения, ведь американский президент хочет превратить НАТО в «альянс подхалимов и услужливых помощников». К тем же, кто с ним не согласен, он испытывает «омерзение». И генсек организации Йенс Столтенберг может столкнуться с таким отношением в ходе своего визита в Белый дом на этой неделе. Ведь в отличие от президента Бразилии Жаира Болсонару, единомышленника Трампа и сторонника жёсткой политики, Столтенберга считают «тряпкой», потому что он не смог принудить членов альянса и главным образом Германию к выполнению своих финансовых обязательств.

При этом речь идёт не только о деньгах, продолжает ZDF. Трамп хочет, чтобы партнёры не просто тратили 2% своего ВВП на оборону, но и поддерживали его правительство в противостоянии с Ираном и Китаем, терпели провокации со стороны России и беспрекословно поддерживали его планы по выходу из Афганистана. «Кто подчинится, тот будет вознаграждён», — объясняет Тевесен.

Вполне в духе главы Белого дома и идея взимать деньги с тех стран, где находятся американские войска. Он призывает не только компенсировать затраты на размещение контингента, но и предоставить США 50%-ную прибавку. Это станет «началом конца» альянса, который базировался пускай и на добровольной, но всё же абсолютно надёжной солидарности, и никогда не преследовал цель заработать на военных операциях, убеждён автор.

Саммит, приуроченный к 70-летию НАТО, может превратиться в катастрофу, опасается Тевесен. Хотя, возможно, Трамп отложит свою инициативу до встречи глав государств и правительств стран — членов альянса в конце этого года, ведь его угрозы и так оказывают эффект. Вопрос в том, придёт ли Столтенберг в Белый дом, чтобы ему просто зачитали приказ, или всё же он напомнит Трампу о ценности альянса, который 70 лет позволял США быть свободной страной, развиваться, а также обеспечивал безопасность американцев.