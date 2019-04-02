ETC: зацикливание на «российской угрозе» играет на руку Трампу и НАТО

Похоже, что президент США Дональд Трамп успешно переживёт «российское дело» и даже использует это для поднятия собственной популярности, пишет шведское издание ETC. Пора обратить внимание на то, что участники многих политических дебатов на Западе сейчас «зациклились» на России — и это помогает выбивать очередные миллиарды на оборону вместо решения проблемы неравенства и развития социальной сферы, а также подталкивает Швецию в объятия НАТО, предупреждает автор.