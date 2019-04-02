ETC: зацикливание на «российской угрозе» играет на руку Трампу и НАТО

Похоже, что президент США Дональд Трамп успешно переживёт «российское дело» и даже использует это для поднятия собственной популярности, пишет шведское издание ETC. Пора обратить внимание на то, что участники многих политических дебатов на Западе сейчас «зациклились» на России — и это помогает выбивать очередные миллиарды на оборону вместо решения проблемы неравенства и развития социальной сферы, а также подталкивает Швецию в объятия НАТО, предупреждает автор.

Либеральный истеблишмент в США упорно пытается объяснить победу Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году «вмешательством россиян» — вместо того чтобы признать, что реальный ущерб американской демократии наносят растущие классовые различия в стране, пишет Йоран Грейдер в статье для ETC. После того как Роберт Мюллер, который на протяжении нескольких лет расследовал «возможное сотрудничество» между избирательным штабом Трампа и Москвой, обнародовал свой доклад, стало ясно, что в ходе расследования никаких доказательств предполагаемой «связи» обнаружено не было. И весьма вероятно, что всеобщее внимание, которое привлекло это расследование, теперь лишь увеличит шансы Трампа на новых президентских выборах, прогнозирует автор.

Теперь Трамп может с триумфом заявить, что против него вели политическую «охоту на ведьм», в том числе и в средствах массовой информации, отмечается в статье. Конечно, американский народ не посвятили во все результаты расследования — но доказательств возможного сотрудничества Трампа с Россией, что было самым важным вопросом, следователи, похоже, не нашли. «Либеральный истеблишмент постоянно пытается объяснить победу Трампа на выборах вмешательством россиян, вместо того чтобы признать, что ущерб американской демократии наносят растущие классовые различия в стране», — поясняет ЕТС. Похоже, что политические элиты по всему миру больше заинтересованы в том, чтобы убрать непредсказуемого Трампа «за его связи с Россией», чем обратить внимание на то, что он делает с американским народом, действуя в пользу богатейшей верхушки, и с климатом, отрицая глобальное потепление, подчёркивает автор.

«Россия — конечно, авторитарное империалистическое государство, которое разнообразными способами пытается вмешиваться в демократические дела других стран — так же как и США (мы ведь не забыли о деле Эдварда Сноудена), а теперь всё больше и Китай. Но на сегодняшний день проблема в том, что пока столько критики звучит в адрес Трампа относительно его возможной связи с Россией, более важные вопросы нередко остаются незамеченными», — говорится в статье.

В реальности Хиллари Клинтон проиграла выборы вовсе не из-за «российского вмешательства», а по той мрачной причине, что не предложила никаких политических мер, чтобы улучшить положение угнетённого американского рабочего класса с бедняками и притесняемыми по расовому признаку меньшинствами, уверен автор. За последние несколько десятилетий Демократическая партия практически утратила репутацию «партии работяг» и потеряла значительную часть электората. «Среднестатистический американец имеет очень небольшое влияние на федеральную правительственную политику или не имеет его вовсе», — отмечается в книге «Безумная демократия в Америке?», которую написали политологи Мартин Джиленс и Бенджамин Пейдж. Причём оба автора уверены, что рядовые граждане в настоящий момент уже никоим образом не могут повлиять на «американскую демократию», пишет ЕТС.

Среди американского населения по-прежнему велика поддержка различных реформ, направленных на «установление равноправия», однако её нивелируют мощные бизнес-лобби и Верховный суд, которые тормозят демократию, поясняет автор: «Когда Пейдж и Джиленс перечисляют в своей книге всех вкачивающих деньги в политику миллиардеров, просто невозможно не испугаться». В результате в игру вступил «феномен Дональда Трампа», который возник из растущего в американском обществе неравенства и вследствие того, что идеологический настрой Демократической партии уже давно ослабевает, отмечается в статье. «Трамп — логическая кульминация нынешней неолиберальной системы», — подчёркивает Наоми Клейн в книге, которую она выпустила после победы Трампа на выборах. При этом сам Трамп — никакой не неолиберал, поясняет ЕТС: «Он капиталист, лидер, какие обычно появляются, когда неолиберализм теряет доверие в обществе, позволив выдвинуться воинствующему правому популизму».

Однако либеральные элиты никак не хотят признавать это, где бы они ни находились — в руководстве Демократической партии, на Уолл-стрит или на первых страницах шведских газет, подчёркивает автор: «Все они предпочитают выставлять Россию главным злодеем разыгравшейся драмы». Нет никаких сомнений, что нужно пристально следить за тем, что делает Россия с помощью разнообразных «кампаний влияния», поясняется в статье. «Однако нельзя отрицать и то, что политические дебаты сейчас зациклились на России. Вот почему стало так легко вытрясти очередные бессмысленные миллиарды на оборону — притом что получить деньги на улучшение катастрофической ситуации в сфере ухода за пожилыми или на здравоохранение почти невозможно», — пишет ЕТС.

Подобное «зацикливание на российской угрозе» может толкнуть Швецию в объятия НАТО, предупреждает автор, а также спровоцировать в ближайшем будущем создание европейской армии. При этом сам Трамп лишь выигрывает от «зацикливания» на России, подчёркивается в статье. Похоже, что он с успехом переживёт «российское дело» — во всяком случае в том, что касается пункта о его «сотрудничестве» с Москвой. И вновь получится, что единственная конструктивная критика против «реакционного» президента будет состоять в том, что он — «президент богатых», заключает ЕТС.