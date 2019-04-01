Обозреватель Bloomberg: США перестарались с раздуванием «российской угрозы»

В книге Джулии Дональдсон «Груффало» находчивый мышонок с помощью своей непомерно большой тени сумел напугать могущественного, но наивного монстра, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский.

Теперь ясно, что миф о сговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным представил российского президента преувеличенной угрозой, хотя на самом деле он скорее мышь. И, по мнению автора, американцам, следящим за Россией, следует поискать другие ошибки подобного характера.

Как полагает Бершидский, неплохо начать переоценку с такого понятия как российская «гибридная война», которая ведётся одновременно с использованием обычных вооружений, кибератак и пропаганды.

Конспирологическая теория о том, что Трамп — российский агент, была гротескной и неправдоподобной и походила на сценарий дешёвого шпионского триллера времён холодной войны.

Вся история строилась на крайне шатких основаниях: на фантазиях отставного британского шпиона, который взял информацию из непонятного источника, на неясных усилиях российского адвоката, которые были предприняты в США по поручению некоего клиента, на проекте в сфере недвижимости, который никогда не доходил даже до серьёзных обсуждений, и на прочих подобных вещах.

Тем не менее серьёзные люди решили поверить во всё это, как они в своё время поверили в мощь «советской империи». Когда же СССР развалился, то многие американцы были поражены, осознав, как они до этого ошибались.

«Они увидели, что во многом предполагаемая мощь гиганта оказалась всего лишь потёмкинской деревней», — пишет Бершидский.

По мнению автора, было бы полезно рассматривать действия России по отношению к США и Западу, в целом, как многовекторные, хаотичные и оппортунистские.

Некоторые действия России, возможно, даже не являются враждебными, а нацелены на то, чтобы навести мосты и добиться столь необходимого разрешения конфликтных ситуаций. Другие действия Москвы, такие как грубый троллинг и неуклюжая государственная пропаганда, не заслуживают той серьёзности, с какой к ним относятся. А хакерским атакам можно противодействовать с помощью мер кибербезопасности.

Никакого всеобъемлющего подхода по решению различных вызовов быть не может, уверен автор. И не получится обойтись без потенциально полезных попыток наладить нормальное общение с Москвой. Единый фронт, по словам автора, необходим лишь тогда, когда речь идёт о реальных войнах, на которых гибнут люди. Например, Украине нужна постоянная поддержка Запада, чтобы она смогла остаться на европейском пути. Также пристального внимания заслуживают путинские бряцанья ядерным оружием.

«Однако в США другие аспекты предполагаемой гибридной стратегии России были слишком сильно раздуты. Причём их рассматривали как часть коварного плана, который вряд ли существует, как никогда не существовало преступного сговора между Трампом и Путиным. В эпоху после «рашагейта» эту ситуацию необходимо исправлять, а внимание должно быть перенаправлено на другие вещи. Это могло бы помочь сделать отношения между США и Россией менее истеричными, а возможно, и более дружественными», — подытоживает обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский.