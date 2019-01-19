Daily Express: российская угроза заставила Трампа объявить об укреплении обороны США

Недавнее объявление Дональда Трампа о крупнейшей модернизации противоракетной обороны США со времён «звёздных войн» Рональда Рейгана это ответ на угрозу со стороны России, заявил военный эксперт Валид Фарес со ссылкой на источники в американском правительстве. Daily Express утверждает, что в США осознают российское технологическое превосходство.
По словам американского военного эксперта Валида Фареса, масштабная модернизация ракетных сил США, о которой на днях объявил президент США Дональд Трамп, стала прямым ответом на военную угрозу со стороны России, сообщает Daily Express.
Фарес со ссылкой на источники в правительстве США утверждает, что о создании нового космического оружия Трамп объявил в ответ на совместные военные учения России, Китая и Ирана.
По его словам, с приходом к власти в России «сильного руководства», а также в связи с развитием технологий в Китае и Иране в последние несколько лет в США осознали необходимость «поспевать за колоссальными технологическими достижениями этих трёх держав, в особенности России».
Так, объявление о крупнейшей модернизации противоракетной обороны США со времён «звёздных войн» Рональда Рейгана — не что иное, как реакция страны на демонстрацию Россией технологий, которые «американцы не могут остановить».
«Это побудило наше сообщество, конечно, обратиться к президенту, и он решил позволить им заняться необходимыми технологиями, что также предполагает выделение на это денег», — добавил Фарес.
Трамп назвал целью новой стратегии «отслеживание и уничтожение любой ракеты, выпущенной по Соединённым Штатам в любое время, из любого места», что говорит о том, что в ответ на угрозу со стороны России и Китая в стране полагаются на идею ядерного сдерживания, пишет Daily Express.
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