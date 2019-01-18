Times: Трамп укрепит оборону США с помощью новых «звёздных войн»

Американский президент объявил о масштабной модернизации ракетных сил США, невиданной со времён Стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана. По словам Дональда Трампа, новая стратегия, ключевым элементом которой станет оружие космического базирования, одновременно защитит страну и позволит атаковать её противников, пишет The Times.

Дональд Трамп объявил о крупнейшей модернизации противоракетной обороны США со времён «звёздных войн» Рональда Рейгана. Президент пообещал, что новое космическое оружие сможет одновременно защищать Америку и атаковать её противников, пишет The Times.

«Мы заказываем самое точное оружие в мире, в этом можете не сомневаться. У нас простая цель: отследить и уничтожить любую ракету, выпущенную по Соединённым Штатам в любое время, из любого места. Наилучший способ обезопасить Америку — сохранить её сильной», — отметил Трамп.

Он добавил: «В прошлом Соединённым Штатам не хватало всеобъемлющей стратегии по ПРО, которая не ограничивалась бы баллистическими ракетами. США теперь скорректируют свою концепцию, чтобы также защититься от любых ракетных ударов, в том числе крылатых и сверхзвуковых ракет. И мы, кстати, очень серьёзно продвинулись в гиперзвуковых технологиях».

Трамп и вице-президент Майк Пенс подчеркнули, что вооружения космического базирования — это следующий шаг в обороне страны. Они объявили, что Космические войска станут новой службой Вооружённых сил США уже в следующем году.

По словам Трампа, улучшенная стратегия по перехвату вражеских ракет включает «противоракетный слой космического базирования». Он станет «очень-очень большой частью американской обороны и, очевидно, нападения». В рамках новой стратегии среди прочего планируются шестимесячные испытания, которые призваны проверить, возможно ли устанавливать противоракеты на спутники.

Во время своего выступления в Пентагоне Трамп также анонсировал развёртывание 20 новых средств перехвата на Аляске, чтобы обнаруживать и уничтожать атакующие ракеты и «защитить все города США». Другие предложения включают испытание беспилотников, способных сбивать баллистические ракеты, и обеспечение аналогичными возможностями малозаметные истребители F-35.

После того, как Ирану не удалось запустить спутник, который, по мнению Вашингтона, является частью программы по созданию межконтинентальных ракет, новая американская стратегия ставит своей целью сохранить за США глобальное первенство в сфере ракетных технологий, считает издание.

Анонс, сделанный Трампом в Пентагоне, прозвучал на фоне предупреждений американских экспертов, что Китай стремительно развивает свои военные возможности. В том числе речь идёт о разработке гиперзвуковых ракет, которые летят со скоростью, в несколько раз превышающую скорость звука, и способны преодолеть существующую американскую систему ПРО.

Ранее президент Путин также продемонстрировал стратегическое оружие, которое, по его словам, невозможно перехватить. В том числе сверхзвуковой планирующий боевой блок, способный перемещаться со скоростью, в 20 раз превышающую скорость звука, и обладает высокой манёвренностью.

Военные аналитики заявляют, что наиболее смелые планы Трампа, а именно исследование по использованию ракет или лазеров в космосе, выходят за рамки давно существующей стратегии Пентагона, которая полагается на ядерный арсенал для «сдерживания российского или китайского нападения».