Telegraph: Трамп объявил о скорой встрече с Кимом и похвастал срывом «большой войны» в Азии

Глава Белого дома объявил, что США и КНДР подыскивают место для новой встречи лидеров двух стран. Дональд Трамп заверил журналистов, что Пхеньян и Вашингтон ведут «очень хороший диалог», и предположил, что благодаря его избранию американским президентом удалось избежать «большой войны» в Азии, пишет The Daily Telegraph.

США и Северная Корея ведут переговоры о повторной встрече лидеров двух стран, сообщил Дональд Трамп. Американский президент добавил, что он уже пообщался с Ким Чен Ыном «опосредованно», передаёт The Daily Telegraph.

Глава Белого дома также заявил, что Вашингтон ведёт «очень хороший диалог» с Пхеньяном. И это несмотря на то, что в своём новогоднем обращении глава КНДР предупредил, что ядерное разоружение может сорваться, если США не отменят разрушительные санкции против его страны, отмечает издание.

Выступая перед собравшимися у Белого дома журналистами, Трамп настаивал, что американо-северокорейские переговоры идут гладко. Вместе с тем он подчеркнул, что американские власти не собираются смягчать ограничения в отношении Северной Кореи.

Кроме того, Трамп высказал мнение, что благодаря его руководству удалось избежать международного конфликта. «В Азии бы развернулась славная большая война, если бы меня не избрали президентом», — предположил он.

Во время первой встречи в Сингапуре Ким и Трамп пообещали добиться денуклеризации Корейского полуострова. Но в подписанном сторонами соглашении не говорилось, как именно они собираются добиваться поставленной цели, напоминает The Daily Telegraph.

В течение последних месяцев переговоры не сдвинулись с мёртвой точки. Стивен Биган, спецпредставитель США по Северной Корее, до сих пор не смог добиться встречи с ключевыми представителями КНДР, утверждает издание.

Ситуация может осложниться из-за северокорейского посла в Риме Чо Сон Гиля, якобы решившего стать перебежчиком. Если дипломат будет добиваться убежища в США, то и без того непростые отношения между Вашингтоном и Пхеньяном обострятся ещё сильнее.

Пока же Трамп уверяет, что встретится с Кимом в «не столь отдалённом будущем». Среди возможных мест проведения второго саммита называют Вьетнам, Индонезию, Гавайи, Монголию и демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи, обращает внимание The Daily Telegraph.