Das Erste: пацифистская Япония вооружается против Китая и Северной Кореи

Японское правительство приняло новые директивы в сфере обороны и решило повысить расходы на оборону, а также приобрести у США новые военные самолёты. Как сообщает немецкий телеканал Das Erste, такие действия вступают в противоречие с пацифистским законодательством страны и грозят Токио охлаждением отношений с Китаем, усматривающим в подобных действиях провокацию.

Правительство в Токио решило укрепить обороноспособность Японии и выделить больше средств для армии и оборонительных вооружений, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.

В плане бюджета на новый год, который начинается 1 апреля, предусматривается выделение €41 млрд на оборону. Это на 1,3% больше, чем в нынешнем году, и это уже седьмое кряду повышение расходов в этой сфере.

Тенденция будет продолжаться, уверяет немецкий телеканал. В ближайшие пять лет Япония планирует потратить на оборону в общей сложности €211 млрд. Это почти на 13% больше, чем за последние пять лет.

Одновременно с этим правительство Японии внесло изменения и в свои директивы по обороне, сообщается в статье. Из-за того, что Китай и Северная Корея наращивают вооружения, страна вводит в первую очередь системы, которые могут быть использованы также и для наступления. Так, Япония намерена переоборудовать два вертолётоносца в авианосцы и приобрела у США 18 бомбардировщиков-невидимок. До сих пор в распоряжении Японии нет ни одного авианесущего крейсера, отмечает издание.

Однако нынешние действия страны могут войти в противоречие с её пацифистской конституцией. Вообще-то, в соответствии с прежней версией основного закона, японская армия может лишь реагировать на нападение, потому что 9 статья конституции запрещает содержание армии. Из-за этого речь заходит исключительно о силах самообороны.

Главный секретарь Кабинета министров Японии Йошихиде Суга не разделяет подобных опасений. По его словам, новые директивы по вопросам обороны тщательно продуманы. «Они должны показать японскому народу и миру, что в действительности необходимо для нашей защиты. Директивы станут фундаментом для будущего сил самообороны», — считает официальный представитель японских властей.

В директивах говорится о том, что Японии нужны по-настоящему эффективные силы для обороны, поэтому нельзя просто продолжать следовать прежним курсом. Как поясняется в статье, это связано, главным образом, с военными амбициями Китая и ядерной и ракетной программой Северной Кореи. Япония реагирует на давление со стороны единственного партнёра в сфере безопасности — США. Президент Трамп требует более активного участия Японии в оборонительном альянсе. Поэтому Япония собирается купить до сотни новых боевых самолётов США по €78 млн каждый.

Этот процесс наращивания вооружений будет продолжаться несколько лет. Тем не менее, таким образом Япония может начать новый виток гонки вооружений на востоке Азии уже сейчас. Принятие новых директив в сфере обороны и повышение военного бюджета в Китае рассматривают как провокацию. «Япония продолжает старую песню и делает необдуманные замечания и ложные обвинения по поводу нормальной деятельности Китая в сфере обороны», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь внешнеполитического ведомства в Пекине. По её словам, провокационные замечания по поводу «китайской угрозы» показывают, что Япония мыслит категориями холодной войны, и Китай этим очень недоволен.

Вероятно, японское правительство предполагало такую резкую реакцию со стороны Китая, однако в результате консервативный премьер-министр Абэ рискует сближением с Пекином. В октябре состоялся первый государственный визит главы японского правительства в Пекин за 7 лет. Теперь новоявленной дружбе между Абэ и китайским лидером Си Цзиньпином снова грозит охлаждение, заключает немецкий телеканал Das Erste.