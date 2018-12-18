National Interest: Россия и Китай очень разные, но вполне способны объединиться против США

Игнорирование возможного сотрудничества между Россией и Китаем против США могут дорого обойтись Вашингтону, пишет The National Interest.

Обычно в Соединённых Штатах российско-китайский альянс считают вопросом отдалённого будущего. Министр обороны США Джеймс Мэттис — прагматик со стратегическим умом — заявил: «Я вижу мало того, что в долгосрочной перспективе объединяет Россию и Китай».

Тем не менее более глубокий взгляд на их отношения даёт понять, что Москва и Пекин вполне способны выстроить единый фронт для противостояния Соединённым Штатам и их союзникам. И даже если этот союз долго не протянет, он может иметь опасные последствия.

За исключением небольших периодов в конце XIX века и в первой половине 1950-х годов, Россия и Китай никогда не были близки, напоминает издание. Напротив, у них давняя история взаимной вражды. Хотя американцы обычно считают обе эти страны похожими из-за их авторитарной политики, однако правда состоит в том, что их культура и ценности довольно разные. У Пекина в течение долгого времени мощь Москвы вызывала недовольство. Но теперь ситуация изменилась, и КНР уже смотрит свысока на более слабую экономику России, её относительно небольшое население и неспособность осваивать обширные регионы Сибири, находящиеся на границе с Китаем.

Китайские научно-педагогические работники, которые проходят обучение в России, рассказывают о том, что испытывают на себе ксенофобский национализм, с которым редко сталкиваются их западные коллеги.

И это ещё не всё. Россия — «неохотный почитатель» недавних успехов Китая, особенно эффективного внедрения элементов западной экономической системы без перехода на демократическую модель. Однако россияне не демонстрируют особой любви к образу жизни китайцев: несмотря на растущее давление, с которым они сталкиваются в США и Европе, российские граждане, похоже, не заинтересованы в приобретении собственности в Пекине, Шанхае или даже Гонконге.

В личных беседах официальные лица Москвы и Пекина, а также эксперты редко высказывают мнение, что эти две страны могут выстроить долгосрочный альянс. В России, где для внутренней аудитории по телевидению рассказывают, что Москва и Пекин уже фактически выстроили подобные отношения, втихаря признают, что китайские инвестиции в страну стали разочарованием, что банки Поднебесной боятся попасть под санкции США за работу с Москвой, что российские официальные лица с осторожностью относятся к урегулированию территориального спора с Японией вокруг Курильских островов, поскольку любая уступка по территориям, находящимся под контролем России, может вдохновить Пекин выступить со своими претензиями.

Российские внешнеполитические аналитики признают также, что выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) позволит России укрепить свой сдерживающий ядерный потенциал против Китая. Так что пока Москва и Вашингтон способны добиваться взаимопонимания, а Америка избегает действий, представляющих угрозу для России — последней, возможно, будет даже на руку отказ от ограничений по ДРСМД.

Однако всё вышеперечисленное отнюдь не повод для самоуспокоения со стороны США, отмечает издание. Хотя НАТО создано не только на общей угрозе, но и на общих ценностях, большинство альянсов в истории основывались на потребностях друг в друге, а не на взаимной любви. Так, накануне Первой мировой войны в Антанту входили демократические Британия и Франция, а также репрессивная и авторитарная Российская империя. В этом случае для объединения стран хватило страха перед набиравшей силу Германией.

Пекин и Москва различаются по многим аспектам, но такими же разными были Британия и Россия в самом начале XX века. И несмотря на былую вражду и культурные различия, в нынешних Китае и России установилась авторитарная форма правления, причём китайский вариант заметно жёстче.

Кроме того, обе страны недовольны Соединёнными Штатами. США, по их мнению, предпринимают усилия по военному сдерживанию, если не окружению, России и КНР. Их также возмущают скрытые и открытые нападки Вашингтона на форму правления в обеих странах. И Москву, и Пекин не устраивают доводы США о том, что Америка поддерживает соседей этих двух держав, поскольку у этих самых соседей вызывает тревогу поведение россиян и китайцев в регионе.

Пока неясно, как далеко готово зайти китайское правительство в своей поддержке России в случае потенциальной конфронтации Москвы с США. Всё это, очевидно, в значительной мере будет зависеть от оценки Китаем своих отношений с Вашингтоном. Если Россия и Соединённые Штаты действительно вступят в противостояние друг с другом, то Поднебесной придётся принять во внимание как надежды на возможное улучшение связей с США, так и опасения по поводу того, что слишком активные связи с Москвой могут навсегда навредить американо-китайским отношениям.

Между тем даже в настоящий момент одна лишь возможность китайско-российского «альянса по расчёту» придаёт России смелости противостоять американскому давлению и укрепляет готовность русских ударить по интересам Вашингтона в мире в том случае, если отношения между двумя странами и дальше будут ухудшаться, отмечает The National Interest.