Fox News: разведка США предупреждает о китайской угрозе, но Вашингтону больше нравится бороться с Россией

Пока американский истеблишмент кричит о «российском вмешательстве» и вводит санкции против Москвы, Пекин готовится изменить существующий миропорядок, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. По данным контрразведки ФБР, Китай активно ворует американские технологии и государственные тайны, а в скором времени США придётся приспосабливаться к «гиперконкурентному миру».

Уже более двух лет несменяемая вашингтонская элита, задыхаясь от возмущения, кричит о «российской угрозе». Если вы следили за новостями, то вы знаете, что эта страна якобы скомпрометировала администрацию (президента США. — ИноТВ), что нашу демократию атакуют и что Владимир Путин — злой гений, который стремится к мировому господству и не особо это скрывает.



Оказывается, государство, подходящее под это описание, действительно существует. Правда, это не Россия, а Китай. Несменяемая вашингтонская элита была бы в курсе, если бы внимательно слушала сводки собственной разведки. Но она этого не делает.



Только вчера Эдвард Уильям Пристэп, помощник директора отделения контрразведки ФБР, сообщил конгрессу, что китайский шпионаж угрожает, цитирую, «не только будущему США, но и будущему мира». Он заявил сенаторам, цитирую: «Китай нас эксплуатирует, поэтому мы правильно делаем, что усиленно защищаемся от этого».



Пока конгресс препирался на тему новых антироссийских санкций и финансирования операций по смене пола в нашей армии за счёт налогоплательщиков, правительство Китая вело себя серьёзнее. Они активно выстраивают стратегию по смене существующего миропорядка. И они не шутят!



Пристэп сообщил законодателям, что китайские разведывательные агентства крали американские тайны и технологии с помощью корпоративного и политического шпионажа. Он призвал конгресс готовиться к, цитирую, «гиперконкурентному миру», в котором Китай будет усиливать своё влияние, пользуясь своим экономическим могуществом.



Цитирую: «Не стоит обманываться: китайское правительство предлагает себя в качестве альтернативной модели для мира и стремится подорвать свободный и открытый, основанный на правилах миропорядок, созданный после Второй мировой войны при нашем участии».



Вместо того чтобы бороться с этой угрозой, наши лидеры перед ней склоняются. Раз за разом. Некоторые в процессе этого обогащаются. Наши крупнейшие компании идут на бесконечные уступки китайцам, Голливуд вносит правки в свои сценарии, чтобы удовлетворить фашистское руководство Китая, а Вашингтон практически игнорирует подъём этой страны. Даже притом, что его лоббисты строят себе новые бассейны на китайские деньги.



Конечно, играть главную роль в собственных фантазиях в духе «Доктора Стрейнджлава»* куда проще, чем смотреть правде в глаза и противостоять новой сверхдержаве.



Дата выхода в эфир 13 декабря 2018 года.



* «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал волноваться и полюбил бомбу» — американская комедия 1964 года о ядерной войне между США и СССР (прим. ИноТВ).