WSJ: американский суд потребовал от Северной Кореи выплатить более $500 млн за смерть Отто Уормбира

Северная Корея должна выплатить более $500 млн семье студента из США Отто Уормбира, умершего в прошлом году, после того как он провёл 17 месяцев в заключении в Северной Корее, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на принятое в понедельник решение суда округа Колумбия. Власти КНДР обвиняются во взятии в заложники, и пытках, которые в результате привели к смерти студента. При этом, неизвестно, удастся ли родителям Уормбира получить деньги, учитывая, что у правительства США нет дипломатических инструментов давления на Пхеньян.

Федеральный судья из округа Колумбия Берил Хоуэлл в минувший понедельник постановил, что Северная Корея должна выплатить более $500 млн по иску семьи Отто Уормбира, американского студента который умер в прошлом году, от полученных во время 17-месячного заключения в северокорейской тюрьме повреждений мозга, сообщает The Wall Street Journal.

Суд обвинил Пхеньян в «пытках, захвате в заложники и внесудебном убийстве» 22-х летнего Уормбира, а также в нанесении морального ущерба его родителям, которые подали Северной Корее иск на $1 млрд.

Остаётся неясным, отмечает издание, смогут ли они когда-нибудь получить эти деньги, учитывая, что США не имеют с Северной Кореей дипломатических отношений и не обладают необходимыми механизмами для принуждения северокорейского правительства к выплате.

The Wall Street Journal напоминает, что Отто Уормбир был арестован в ходе туристической поездки в Северную Корею в 2016 году. Его приговорили к 15 годам трудовых лагерей за то, что он, якобы, испортил политический плакат. Также, северокорейские власти утверждали, что Уормбир пытался свергнуть правительство страны. Когда он вернулся домой в июне 2017 года, он был слеп, глух, его голова была обрита и в носу была трубочка для подачи питания. После того, как врачи установили, что его мозг получил серьёзнейшие и неизлечимые повреждения из-за недостатка кровоснабжения, родители приняли решение отключить систему помощи дыханию. Уормбир умер спустя 6 дней после своего возвращения в США.

В 2017 году администрация Трампа вернула КНДР в список стран спонсоров терроризма, чтобы создать для семьи Уормбира возможность для подачи иска. В иске, помимо прочего, говорится, что Северная Корея сфабриковала версию о том что, у студента был ботулизм и он принимал снотворные таблетки.

По словам судьи Хоуэлла, приводимым изданием, семье Уормбиров «удалось установить, что Северная Корея, вероятнее всего, варварски пытала Отто, чтобы выбить из него ложное признание, а затем, использовала его тюремный срок в качестве инструмента давления на США, ради достижения своих внешнеполитических целей».

Родители Отто навали решение суда значительным шагом навстречу справедливости: «мы благодарны тому, что в США честная и открытая судебная система, с помощью которой мир может увидеть, что северокорейский режим несёт законную и моральную ответственность за смерть Отто».