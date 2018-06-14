Макфол: Трамп напрасно записал «диктатора с ГУЛАГом» в свои лучшие друзья

МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в России: Доброе утро.

Президент использовал определённые слова и язык для описания Кима. Он назвал его забавным, умным и талантливым. Недавно вы опубликовали твит, в котором заявили, что, по вашему мнению, в использовании подобного языка как минимум не было никакой необходимости.

МАЙКЛ МАКФОЛ: Да. Зачем он использует подобный язык? Ведь речь идёт о диктаторе с ГУЛАГом. Он убивает людей за рубежом. Нет никакой причины говорить о нём так, будто он стал твоим новым лучшим другом после 45-минутной прогулки по охраняемой территории. Я всецело выступаю за переговоры. Я считаю, что нужно встречаться как с вашими врагами, так и с вашими союзниками.

Но подобный язык не способствует движению вперёд. Кстати, давайте немножко поговорим об этом движении. Это самое слабое соглашение, которое когда-либо подписывалось с Северной Кореей. Давайте чётко это понимать. Возможно, это первый шаг в очень длительном процессе, но стартовал он с гораздо более слабой позиции, чем любое другое соглашение, которое подписывалось ранее. Вспомните все остальные соглашения, которые подписывались ранее и которые так и не привели к (мирному. — ИноТВ) подписанию договора или денуклеаризации.

Верно. Но после всех предыдущих усилий, в рамках которых суть саммита состояла в том, чтобы не сдавать этот фронт, теперь сложилась иная ситуация: мы сдаём этот фронт.

МАЙКЛ МАКФОЛ: Это ещё один отличительный момент.

Мы не знаем, будет ли от этого какая-то польза. Но она возможна. Вы настроены оптимистично по этому вопросу?

МАЙКЛ МАКФОЛ: Я бы хотел судить о Дональде Трампе по результатам, а не по риторике или совместным фотосессиям. Пока результат меня совсем не впечатляет. Давайте чётко себе представлять, что они сделали. Они вновь подтвердили соглашение, под которым северокорейцы подписались ещё в апреле. Это не прогресс, не продвижение вперёд. Это видно даже по механике происходящего. Они объявили, что госсекретарь Помпео будет главным переговорщиком с американской стороны, но северокорейцы даже не смогли назвать имени своего переговорщика, с которым Помпео будет общаться. Я надеюсь на лучшее, на движение вперёд, но, по-моему, это довольно слабый старт.

ВЕДУЩАЯ CNBC: Господин посол, если говорить о результатах, как скоро всё это может произойти? Как скоро Северная Корея может потенциально провести денуклеаризацию, избавиться от своего ракетного потенциала? В какие сроки это случится?

МАЙКЛ МАКФОЛ: На самом деле на реализацию этого соглашения уйдут годы. Один из моих коллег здесь, в Стэнфорде, Зигфрид Хекер считает, что на это уйдёт от 10 до 15 лет. Но у вас должно быть соглашение, которое подпишут все, прежде чем вы окажетесь в процессе его реализации. А прямо сейчас у нас нет такого соглашения. У нас нет зафиксированного в договоре подтверждённого текста, у нас нет зафиксированных условий инспекции. Цель денуклеаризации очень амбициозна, но пока документ слабо проработан. Так что предстоит пройти ещё долгий путь, чтобы достичь соглашения, на реализацию которого уйдут годы.

Дата выхода в эфир 13 июня 2018 года.