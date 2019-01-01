Guardian: Ким Чен Ын предупредил США о возможном срыве ядерного разоружения

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своём новогоднем обращении отметил, что Северная Корея может отказаться от переговоров и ядерного разоружения, если США не снимут санкции и продолжат давить на Пхеньян, пишет The Guardian. Кроме того, он призвал Южную Корею отказаться от учений с американской армией, учитывая, что две Кореи проделали за год значительную работу по сближению.
В своём новогоднем обращении Ким Чен Ын заявил, что в 2019 году собирается продолжить переговоры с Дональдом Трампом о денуклеаризации, однако предупредил, что может пойти «другим путём», если США продолжат политику санкций в отношении КНДР, сообщает The Guardian.
Сидя в кресле на фоне портретов своих предшественников — отца Ким Чен Ира и деда Ким Ир Сена, северокорейский лидер сказал, что готов в любое время встретиться с Трампом, чтобы выработать решение, которое «было бы одобрено международным сообществом». Затем он добавил, что у КНДР «не останется другого выбора, кроме как пойти иным путём, чтобы защитить свой суверенитет», если Вашингтон «продолжит нарушать свои обещания и будет и дальше принимать наше терпение за возможность в одностороннем порядке требовать тех или иных вещей и продолжать политику давления и санкций». Что именно будет означать «иной путь», Ким не уточнил.
Как напоминает издание, во время встречи в Сингапуре Ким Чен Ын и Дональд Трамп подписали размыто сформулированное заявление, обязывавшее Северную Корею к ядерному разоружению, однако потом переговоры застопорились.
Пхеньян потребовал снятия американских санкций и официального признания окончания Корейской войны 1950-1953 гг., в то время как американская сторона хотела, чтобы КНДР продемонстрировала свою приверженность денуклеаризации.
В своём телевизионном послании (которое впервые транслировалось и в Южной Корее) Ким обратился к южным соседям с призывом прекратить совместные учения южнокорейской и американской армий в свете сближения между двумя Кореями. The Guardian напоминает, что в минувшем году лидеры двух стран встретились три раза.
В заключение издание приводит слова директора вашингтонского Центра национальных интересов Гарри Кацианиса, который считает, что речь Кима показала: Пхеньян готов к переговорам и денуклеаризации, но только лишь на своих условиях.
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