Guardian: КНДР обвинила США в стремлении сорвать переговоры по денуклеризации

Пхеньян раскритиковал новые санкции США против трёх северокорейских чиновников, обвиняемых в нарушении прав человека. По словам официальных представителей КНДР, эта «намеренная провокация» Вашингтона приведёт лишь к одному — о ядерном разоружении Корейского полуострова можно будет забыть навсегда, пишет The Guardian.

Пхеньян назвал новые американские санкции против высокопоставленных представителей КНДР «намеренной провокацией», которая может нарушить процесс денуклеризации страны. Ограничения были приняты спустя пол года после «исторической встречи» Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, пишет The Guardian.

В своём заявлении власти КНДР отдают должное американскому президенту за его готовность улучшить отношения между двумя странами. Но при этом они отмечают, что решение Минфина США ввести санкции против трёх северокорейских чиновников, обвиняемых в нарушении прав человека, может осложнить переговорный процесс.

Авторы заявления также настаивают, что американские власти, включая Госдепартамент, стремятся вернуть отношения между США и КНДР к прошлогоднему уровню напряжённости. Имеются в виду проводимые северокорейцами запуски баллистических ракет и ядерные испытания, а также обмен оскорблениями лидеров двух стран, поясняет The Guardian.

По словам представителей Пхеньяна, Вашингтон совершает «опасный просчёт», если надеется, что усиление экономического давления заставит «режим» Ким Чен Ына свернуть ядерную программу. Напротив, новые санкции могут «навсегда закрыть возможность денуклеризации Корейского полуострова».

Переговоры между сторонами застопорились после «абстрактного» совместного заявления, сделанного Трампом и Кимом. Встреча госсекретаря Майка Помпео с его северокорейским коллегой Ким Ён Чхолем уже неоднократно откладывалась из-за взаимных претензий. Пхеньян требовал облегчения санкций, а Вашингтон — видимого прогресса по ядерному разоружению, обращает внимание издание.