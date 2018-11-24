Newsweek: вопреки заверениям Трампа КНДР не сворачивает ядерную активность

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заметило, что активность на главном ядерной объекте Северной Кореи не только не сократилась, а, напротив, возросла, пишет Newsweek. По словам издания, эти данные противоречат заявлениям американского президента, что Пхеньян движется к денуклеаризации.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не видит признаков того, что Северная Корея сокращает активности на её основном ядерном объекте. И всё это несмотря на заверения президента Дональда Трампа, что азиатская страна движется к денуклеаризации, пишет Newsweek.

По словам издания, накануне наблюдательный орган ООН опубликовал официальное заявление. В нём представители МАГАТЭ утверждают, что центр Йонбён продолжает свою работу и, по всей видимости, расширяется.

Newsweek поясняет, что Йонбён считают основным местом производства топлива для северокорейских ядерных бомб. По оценкам американской разведки, у Пхеньяна достаточно материала, чтобы изготовить 60 зарядов

Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано заявил, что агентство наблюдало деятельность, связанную с изготовлением компонентов легководного реактора. Он высказал предположение, что затем эти компоненты передавались в реакторный блок.

С 2009 года эксперты МАГАТЭ не имеют доступа к ядерным объектам КНДР, и поэтому не могут подтвердить или опровергнуть полученные данные. В основном в своих исследованиях агентству приходится полагаться на фотографии со спутников, обращает внимание Newsweek.

К настоящему моменту Северная Корея провела шесть ядерных испытаний, последнее из которых состоялось в сентябре 2017 года. С тех пор «режим» заморозил испытательную программу, сначала из-за дипломатической напряжённости с Южной Кореей и США, затем в результате «неожиданной оттепели» в отношениях двух сторон, отмечает издание.

На «историческом саммите» в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение, которое должно способствовать денуклеаризации Корейского полуострова и заключению мира. Но в целом этот документ раскритиковали за расплывчатость формулировок и отсутствие конкретики.

Американский президент назвал встречу и соглашение одним из своих величайших внешнеполитических достижений. Однако многие наблюдатели и противники считают, что «молодой диктатор» Ким обыграл Трампа. Он получил бесценный пропагандистский козырь и предложение приостановить совместные учения Южной Кореи и США, не давая ничего взамен, считает издание.

На сентябрьской встрече с южнокорейскими властями представители Севера заявили, что страна готова полностью закрыть центр Йонбён, если США примут определённые действия, напоминает Newsweek.