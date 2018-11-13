New York Times: тайные ракетные базы говорят о «крупном обмане» КНДР

Северная Корея продолжает вести на 16 тайных базах работы по программе создания баллистических ракет, пишет The New York Times со ссылкой на появившиеся недавно спутниковые снимки. Американская разведка уже давно в курсе существования этих баз, однако этот вопрос не обсуждается американскими властями, поскольку Трамп заявил о «нейтрализации» ядерной угрозы со стороны КНДР, говорится в статье.

Спутниковые снимки дают понять, что Пхеньян, который обязался провести денуклеаризацию полуострова, участвует в «крупном обмане». В частности, северокорейские власти предложили демонтировать крупный ракетный полигон. Они даже приступили к его демонтажу, однако затем приостановили работы. Между тем в то же самое время они продолжали усовершенствовать «более дюжины» объектов, которые должны расширить возможности Пхеньяна по запуску обычных и ядерных боеголовок.

Существование баз с баллистическими ракетами, наличие которых Северная Корея никогда не признавала, противоречит утверждению президента США Дональда Трампа о том, что его «эпохальная дипломатия» ведёт к ликвидации ядерной и ракетной программ КНДР, благодаря которым, как ранее утверждал Пхеньян, северокорейцы способны уничтожить Америку.

«Мы никуда не спешим, — заявил недавно Трамп о переговорах с Северной Кореей, после того как республиканцы утратили контроль над палатой представителей. — Санкции действуют. С ракетами всё остановилось. С ракетами-носителямивсё остановилось. Заложники вернулись домой».

Однако его слова оказались верны лишь в одном ключе: ракетные испытания в КНДР, о которых, по всей видимости, и говорил Дональд Трамп, действительно не проводились уже почти год, уточняет издание.

Однако официальные лица американской разведки говорят о том, что в Северной Корее продолжается производство ядерных материалов, новых ядерных вооружений и ракет, которые спрятаны в горах и которые можно размещать на мобильных пусковых площадках.

Политика санкций против КНДР терпит крах отчасти по той причине, что Пхеньян воспользовался смягчением отношений с Вашингтоном, чтобы возобновить торговлю с Россией и Китаем.

Кроме того, в США при Трампе была остановлена программа по отслеживанию мобильных ракет с помощью нового поколения малых, недорогих спутников, которая была инициирована при администрации предыдущего президента Барака Обамы.