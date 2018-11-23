WSJ: США сократят масштаб учений с Сеулом, чтобы не сорвать переговоры с Пхеньяном

США уменьшат масштаб и охват грядущих совместных манёвров «Молодой орёл» с Южной Кореей. С таким заявлением выступил глава Пентагона Джеймс Мэттис. По словам чиновника, это решение было принято с оглядкой на переговоры Вашингтона с Пхеньяном о ликвидации ядерного оружия, пишет The Wall Street Journal.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что важные военные учения с Южной Кореей в 2019 году пройдут как запланировано. Но их масштаб и охват сократится, принимая во внимание переговоры о ликвидации ядерного оружия с КНДР, пишет The Wall Street Journal.

Ранее американские и южнокорейские власти заявляли, что примут решение о совместных манёврах под названием «Молодой орёл» к декабрю. Кроме того, до этого американские власти отказались от отдельных учений, которые должны были пройти прошлым летом, напоминает издание.

«Мы не отменяем учения, мы корректируем одно из них. Учения «Молодой орёл» подвергаются небольшой реорганизации, чтобы обеспечить их проведение на таком уровне, который не навредит дипломатии», — подчеркнул глава Пентагона. При этом он не стал раскрывать детали этих изменений.

После июньского саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына Вашингтон и Пхеньян с переменным успехом ведут диалог о ядерном разоружении, завершении корейского конфликта и американских санкциях. Но переговоры застопорились после того, как представители КНДР отменили встречу с госсекретарём Майком Помпео, которая должна была предварять второй саммит лидеров двух стран, обращает внимание The Wall Street Journal.