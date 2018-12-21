Guardian: Северная Корея не откажется от ядерного оружия, пока этого не сделают США

Северная Корея объявила, что не откажется в одностороннем порядке от ядерного оружия, если США первые не устранят ядерную угрозу, передаёт The Guardian. Британское издание отмечает, что Пхеньян настаивает на отмене санкций, введённых США.

Северная Корея заявляет, что не откажется в одностороннем порядке от своего ядерного оружия, если США первые не устранят ядерную угрозу со своей стороны, сообщает The Guardian.

Пхеньян настаивает на том, что сначала США должны отменить санкции.

Как отмечает издание, это может сорвать и без того хрупкий международный процесс по денуклиаризации Корейского полуострова. Кроме того, заявление также поднимает проблему доверия к правительству Южной Кореи, которое утверждает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын искренне заинтересован в переговорах по отказу от ядерного оружия в надежде сохранить позитивную атмосферу для диалога.

При этом многие усмотрели в этом доказательство того, что Ким Чен Ын никогда добровольно не откажется от ядерного арсенала своей страны, так как видит в нём гарантии безопасности, которые не может предоставить США.

В заявлении говорится, что Северная Корея в конечном итоге потребует от США вывода или значительного сокращения американских войск, дислоцированных в Южной Корее, что является основным камнем преткновения в любой сделке по разоружению.

«США должны понять точное значение понятия денуклеаризации Корейского полуострова и должны выучить географию. Если мы говорим о Корейском полуострове, то включаем в это понятие территорию нашей республики и весь регион, где США разместили свои захватнические силы, в том числе ядерное оружие. Когда мы говорим о полной денуклеаризации Корейского полуострова, то это значит, что мы говорим об устранении всех ядерных угроз, не только исходящих со стороны Юга и Севера, но также из районов, расположенных по соседству с Корейским полуостровом», — приводит The Guardian отрывок из заявления.