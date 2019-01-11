Политолог: США нужны Европе для ядерного сдерживания России

Европе нужны Соединённые Штаты для сдерживания российской ядерной угрозы, убеждён швейцарско-немецкий политолог Оливер Трэнерт. В статье, опубликованной изданием Die Welt он объясняет, что только США могут добиться убедительного устрашения Москвы, однако европейским партнёрам НАТО следует сохранить причастность к ядерной стратегии. Поэтому эксперт рекомендует не исключать возможности размещения американских ракет на территории Европы — и в то же время лоббировать контроль над вооружениями.

США нужны Европе для устрашения, пишет Die Welt. Только американцы способны дать соразмерный ответ на ядерную угрозу со стороны России, считает руководитель аналитического агентства в Центре исследований по вопросам безопасности Швейцарской высшей технической школы Цюриха и внештатный старший научный сотрудник Фонда «Наука и политика» в Берлине Оливер Трэнерт.

В своей статье для немецкой газеты он пишет о том, что споры по поводу роли ядерного оружия для безопасности Европы будут занимать важное место в политике Германии в 2019 году. Летом истекает срок действия договора РСМД о ликвидации российских и американских ракет средней и меньшей дальности, а вместе с ним из фундамента европейской безопасности выпадает важный опорный элемент, уверен Оливер Трэнерт.

В качестве причины он называет нарушение договора со стороны России, которая разрабатывает и размещает новые крылатые ракеты SCC-8 (9М729), способные переносить ядерный заряд. Тем самым под прицелом у Москвы оказываются цели далеко на территории НАТО и в том числе Германия, отмечает политолог.

Однако ответная установка новых американских ядерных систем вооружений наземного базирования в Европе ни в коем случае не является обязательным шагом, подчёркивает автор статьи. Тем не менее необходимо сохранять и укреплять причастность к ядерному потенциалу — то есть, размещение американских ядерных вооружений на территории европейских партнёров альянса и способность использовать оружие в случае войны с собственных самолётов, убеждён руководитель швейцарского аналитического центра.

В то же время, нельзя забывать о том, что в цели Москвы всегда входит и политическое расшатывание альянса, утверждает Трэнерт. Поэтому он считает необходимым открыто, ясно и подробно заявлять обо всех военных мерах, сохранять сплочённость альянса и при всякой возможности поддерживать «контроль над вооружениями для стабилизации устрашения».

С точки зрения политолога, замалчивать тему ядерного оружия из страха перед новыми спорами о наращивании вооружений по образцу 1980-х годов было бы совершенно неуместно. Напротив, нужен ясный диалог, препятствующий нагнетанию панических настроений. Нужно объяснить, что причина прекращения ДРСМД — в нарушениях с российской стороны, пишет Трэнерт в статье для Die Welt. Это необходимо, даже если администрация Трампа не проявила себя сторонницей ни контроля над вооружениями, ни других международных соглашений, настаивает он.

По версии автора статьи, самое главное — поддерживать сплочённость альянса. Поэтому, хотя размещения новых американских ядерных ракет в Германии и других европейских странах НАТО следует по возможности избегать, нельзя с излишней поспешностью полностью его исключать. Вполне вероятно, что Польша и некоторые государства альянса в Восточной Европе будут приветствовать установку американских систем ядерных вооружений на их территории. Если Германия выступит против этих стран, Берлин окажется в НАТО в изоляции, двусторонние отношения с Польшей и её единомышленниками будут осложнены, а единство НАТО окажется под угрозой.

С чисто военной точки зрения, Россия из-за своих новых ракет подпитывает угрозу, связанную с ростом ядерного потенциала, рассуждает политолог. По его мнению, на это необязательно нужно отвечать размещением новых американских ракет в Европе. Хотя в администрации Трампа есть сторонники такого пути, дискуссии по этому поводу ещё не набрали обороты в Вашингтоне.

Открытым также остаётся вопрос о том, в какой степени конгресс США готов профинансировать соответствующие программы. Американское ядерное оружие морского базирования может подорвать трансатлантическую сплочённость, поэтому США думают снабдить некоторые из своих крылатых ракет небольшими ядерными боеголовками. В случае кризиса это даст Вашингтону варианты, необходимые для действенного устрашения и сдерживания ядерного развития России, разъясняет эксперт.

В то же время нужно гарантировать присутствие ядерного потенциала внутри НАТО — только так можно сохранить трансатлантическое единство и участие европейцев в ядерном планировании. Для этого следует провести модернизацию, ни в коей мере не связанную с возможным прекращением действия ДРСМД и вызванную исключительно устареванием самолётов, используемых до сих пор.

Германия тут играет ключевую роль, пишет Трэнерт. Поэтому во время принятия предстоящего решения о скорой замене боевых самолётов Tornado в качестве носителей американского ядерного оружия в случае войны не должно сложиться впечатление, что Берлин может временно отказаться от этой возможности.

Как отмечает автор статьи, независимо от споров по поводу стратегической автономии Европы, едва ли можно организовать убедительное ядерное устрашение на чисто европейском уровне. Для сдерживания российской ядерной угрозы Западу нужен более мощный и подвижный военный потенциал, а предоставить его могут исключительно США, утверждает политолог.

Франция и Великобритания на это не способны. Между тем, военное усиление Европы необходимо — однако полностью отмежеваться от Америки Старый Свет тоже не может. В противном случае он будет неспособен эффективно защитить себя от бряцания ядерным оружием со стороны Москвы.

В дальнейшем значимость ПРО для европейской безопасности будет только возрастать. Целью в этой сфере должны быть оборона и ограничение ущерба в том числе от российских ракетных атак, подчёркивает Трэнерт. Для этого нужно отказаться от «мантры НАТО» о том, что системы ПРО не направлены против Москвы. Нужно обстоятельно обдумать — и Германии в том числе — как противоракетная оборона может поддерживать стабильность в Европе.

Германия известна как активный сторонник контроля над вооружениями. Берлин должен оставаться верным своей позиции и активно её представлять. К сожалению, новых переговоров по поводу ограничения ядерных вооружений не предвидится в связи с отсутствием заинтересованности американской и российской сторон, сетует автор. В связи с растущей значимостью Китая его нужно включить в будущие переговоры, однако Пекин пока противится этому.

Тем не менее, выживание в ядерную эпоху требует не только убедительного устрашения и сдерживания — крайне необходим контроль над вооружениями как политический инструмент для установления стабильности, заключает Оливер Трэнерт в статье для Die Welt.