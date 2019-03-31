WP: Трамп решил «отомстить» странам Центральной Америки за караваны мигрантов

Дональд Трамп сообщил, что на сотни миллионов долларов сокращает финансирование Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, пишет The Washington Post. По мнению издания, таким образом президент США наказывает эти страны за то, что они, на его взгляд, делают недостаточно для борьбы с незаконной миграцией, пишет The Washington Post.

Дональд Трамп планирует сократить на сотни миллионов долларов помощь трём государствам Центральной Америки. Таким образом президент США «мстит» этим странам за то, что они, на его взгляд, делают недостаточно для снижения миграционного потока, пишет The Washington Post.

В последние месяцы число арестов на американо-мексиканской границе резко возросло. Только в феврале властями США были задержаны более 76 тыс. мигрантов, большинство из которых прибыли из Центральной Америки, отмечает издание.

Во время поездки во Флориду Трамп возложил вину за эту проблему на региональные правительства. «Я прекратил финансирование Гватемалы, Гондураса, Сальвадора. Деньги туда больше не поступят», — заверил он.

Вскоре Госдепартамент сообщил, что прекращает программу помощи этим беднейшим странам региона. Это решение коснётся $500 млн. и оставшихся с прошлого года бюджетных средств, которые планировалось потратить на Центральную Америку.

Размеры этой программы значительно возросли при администрации Барака Обамы. Она была направлена на борьбу с коренными причинами миграции — насилием, отсутствием работы и бедностью.

Споры об этой инициативе продолжались на протяжении нескольких месяцев. Некоторые представители Белого дома считали программу неудачной и искали ей альтернативу. Тем не менее, по информации издания, решение президента сократить её финансирование застало многих врасплох, вызвав «неразбериху» в Госдепе и посольствах США. Чиновники пытаются понять, необходимо ли им отменить существующие контракты или просто не продлевать их срок.

Между тем представители Демократической партии, благотворительные организации и бывшие чиновники считают, что решение Трампа может дать обратный эффект. По их словам, Белый дом наносит удар по тем самым программам, которые помогают удерживать мигрантов в Центральной Америке.

Трамп неоднократно отчитывал южных соседей, утверждая, что они делают недостаточно для противодействия караванам мигрантов. В недавнем твите американский президент пригрозил закрыть границу с Мексикой, если она не будет следовать собственным жёстким миграционным законам и не остановит «тысячи людей, пытающихся попасть в США».

Незаконное пересечение американской границы достигло наивысшего уровня за десятилетие. Но состав миграционного потока изменился. В прошлом большинство мигрантов составляли мексиканские мужчины, которых можно было легко депортировать. Но теперь основная масса беженцев — это семьи, которым федеральный закон даёт определённую защиту, обращает внимание The Washington Post.