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USA Today: Трамп пригрозил закрыть на следующей неделе границу с Мексикой

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Американский президент Дональд Трамп в очередной раз выступил с предупреждением в адрес Мексики, пишет USA Today. В частности, он пригрозил закрыть границу со своим южным соседом в том случае, если мексиканские власти не предпримут более активные шаги против мигрантов, пытающихся нелегально проникнуть на территорию США.
USA Today: Трамп пригрозил закрыть на следующей неделе границу с Мексикой
Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой в том случае, если последняя «немедленно не остановит» мигрантов, пытающихся незаконно проникнуть на территорию Соединённых Штатов, пишет USA Today.

«Существует очень хорошая вероятность того, что на следующей неделе я закрою эту границу, — заявил Дональд Трамп журналистам в штате Флорида. — Я закрою границу, если Мексика не займётся этим».
 
Схожие угрозы в прошлом вызывали вопросы по поводу наличия у президента полномочий закрывать границу, по поводу логистики подобного мероприятия и его масштабных последствий для способности американцев торговать и путешествовать.
 
Официальные лица из администрации Трампа пытаются охарактеризовать нынешнюю ситуацию на американо-мексиканской границе как кризис, даже несмотря на то что количество арестованных нелегалов на южном рубеже США в настоящий момент достигло исторического минимума. С другой стороны, пограничные службы сообщают о растущем количестве семей мигрантов, указывает USA Today. 
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USA TODAY США Северная Америка
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