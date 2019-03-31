USA Today: Трамп пригрозил закрыть на следующей неделе границу с Мексикой

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз выступил с предупреждением в адрес Мексики, пишет USA Today. В частности, он пригрозил закрыть границу со своим южным соседом в том случае, если мексиканские власти не предпримут более активные шаги против мигрантов, пытающихся нелегально проникнуть на территорию США.

Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой в том случае, если последняя « немедленно не остановит » мигрантов, пытающихся незаконно проникнуть на территорию Соединённых Штатов, пишет USA Today.

«Существует очень хорошая вероятность того, что на следующей неделе я закрою эту границу, — заявил Дональд Трамп журналистам в штате Флорида. — Я закрою границу, если Мексика не займётся этим».

Схожие угрозы в прошлом вызывали вопросы по поводу наличия у президента полномочий закрывать границу, по поводу логистики подобного мероприятия и его масштабных последствий для способности американцев торговать и путешествовать.

Официальные лица из администрации Трампа пытаются охарактеризовать нынешнюю ситуацию на американо-мексиканской границе как кризис, даже несмотря на то что количество арестованных нелегалов на южном рубеже США в настоящий момент достигло исторического минимума. С другой стороны, пограничные службы сообщают о растущем количестве семей мигрантов, указывает USA Today.