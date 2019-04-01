NI: НАТО — это зомби, хватит его реанимировать

Основная функция НАТО исчезла вместе с распадом Советского Союза, и с тех пор альянс пытались реанимировать: расширяли его сферу действия и состав. Однако теперь НАТО пора исчезнуть, пишет бывший американский военный Дуглас Макгрегор в статье для National Interest.

«НАТО — это зомби, которого периодически реанимируют разными способами, обычно с применением магии Вуду, — пишет в своей статье для National Interest полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. — Но у реанимации есть свои пределы. Даже зомби в конечном счёте умирают».



Так, альянс лишился жизненной силы, когда исчезла угроза, которая исходила от Советского Союза. Впервые идея о том, что нужно выходить за рамки прежней стратегии, прозвучала в 1993 году. И, по словам автора статьи, сработала практически магия, ведь вскоре началась интервенция НАТО на Балканы, где альянс насаждал демократию оружием.



Ещё активнее пошла реанимация в 1994 году, когда страны Восточной Европы получили предложение о «партнёрстве ради мира». Тогда почти все, кто после Второй мировой войны были «вынуждены жить под советской оккупацией», выстроились в очередь за членством в НАТО, ведь американцы обещали им военную помощь против российской угрозы.



В итоге получилось, что все обещания, которые лидеры стран НАТО давали Михаилу Горбачёву о нерасширении альянса на восток, были проигнорированы, пишет автор статьи. Дело в том, что в 1990-х Россия уже не представляла собой угрозы и было сложно вообразить, что когда-то ситуация может измениться. Тем более Билл Клинтон и американские сенаторы были очарованы идеей, что поступают правильно и войдут в историю. В расширении НАТО тогда были заинтересованы и производители вооружений, ведь вступление новых стран в альянс обещало им новые заказы.



После 2001 года экзистенциальной угрозой для США могло стать уже всё что угодно: исламский терроризм, Китай, Иран, Венесуэла, Куба, возвращение России. Бюджет на оборону рос, и теперь американские силы можно было найти в Африке, на Ближнем Востоке, в Восточной Европе. В итоге Россия чувствовала себя крайне незащищённой, что в целом для неё характерно. «Темперамент российской нации склонен к блокадному менталитету», — пишет автор статьи.



И этот факт взял на вооружение Владимир Путин, пишет Дуглас Макгрегор. Так, он принимал законы, которые «оскорбляли чувства Запада», но при этом помогли россиянам пережить вред от западных санкций после присоединения Крыма. При этом автор статьи отмечает, что Крым был под российской властью дольше, чем Техас — в составе США. Несмотря на то что российская экономика не достигает размеров даже корейской, Путин смог восстановить военную мощь России и её национальное самосознание.



Некоторые считают, что Путин готовит Россию к вооружённому противостоянию с Западом, но автор статьи уверен, что это преувеличение. И всё же «было бы ошибкой сомневаться в решимости Путина защищать права России в её собственном полушарии».



Теперь же Грузия стремится вступить в НАТО. Но она, как и Черногория и другие страны, станет очередным военным протекторатом США, а не союзником, предрекает автор статьи. И, по его словам, если Трамп не хочет, чтобы Россия сделала вывод, что Грузия станет платформой для нанесения удара по России, Ирану или другой региональной державе, он должен остановить этот процесс.



«Зомби НАТО пора исчезнуть. Шарль де Голль был прав: «Англия — это остров, и США — не Европа», — пишет National Interest.