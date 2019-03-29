Focus: диалог и «убедительное» устрашение — немецкая правящая коалиция назвала рецепт отношений с Россией

В отношениях с Москвой необходимо не только сосредоточиться на диалоге, но и «продемонстрировать силу», говорится в совместном заявлении немецких правящих партий ХДС и СДПГ, сообщает Focus Online. По мнению немецких парламентариев, требуется минимизировать риски и снизить взаимное недоверие в отношениях между Россией и НАТО. Вместе с этим необходимо и дальше укреплять Североатлантический альянс как гарант мира и безопасности Европы.

«НАТО, будучи трансатлантическим партнёрством в сферах ценностей и безопасности, остаётся незаменимым гарантом безопасности, мира и свободы Европы, поэтому его необходимо укреплять и дальше», — приводит Focus Online выдержку из совместного заявления немецкой правящей коалиции (партии ХДС и СДПГ) к 70-летию Североатлантического альянса.

В заявлении говорится, что укрепление НАТО особенно актуально в свете действий России, таких как аннексия Крыма* и «вмешательство в события на Востоке Украины». Среди прочих угроз упоминаются терроризм, кибератаки и распространение ядерного оружия.

Что касается отношений с Москвой, то немецкие правящие партии предлагают сконцентрироваться на диалоге, однако при этом также «демонстрировать силу» вкупе с «убедительной» долей устрашения. В частности, НАТО необходимо найти общий ответ на размещение Россией высокоточных ракет средней дальности, способных поразить любую европейскую страну альянса.

Как отмечает издание, это заявление примечательно тем, что в партии СДПГ есть значительные силы, которые призывают к отказу от излишне жёсткой позиции по России. Focus Online пишет, что при составлении заявления, очевидно, возобладало партийное крыло главы немецкого МИД Хайко Мааса: помимо прочего в нём подчёркивается, что Германия должна приложить усилия для того, чтобы Совет Россия — НАТО возобновил интенсивную работу по «минимизации рисков, избежанию ненужной эскалации и снижению взаимного недоверия».

Кроме того, и ХДС, и СДПГ высказались о необходимости разоружения и контроля за вооружениями, что особенно актуально в свете ликвидации договора РСМД и неясного будущего СНВ-3.

Также в заявлении говорится, что «США и другие партнёры всё менее готовы нести непропорциональную нагрузку за коллективную безопасность». При этом чётких обязательств по достижению необходимой цели по взносам в альянс (2% от ВВП) к 2024 году не указывается.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).





