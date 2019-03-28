WSJ: Столтенберг обсудит с Трампом проблемы НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приедет с визитом в Белый дом на следующей неделе для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Wall Street Journal.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приедет с визитом в Белый дом на следующей неделе для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Wall Street Journal.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал включить брейк-данс в программу летних Олимпийских игр-2024 в Париже.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке заявил о важном государственном значении русского языка для республики.
Судно, которое было захвачено мигрантами, было доставлено в порт Мальты после того, как его взяли под контроль мальтийские военные.
В гонке на 7,5 км у женщин на чемпионате России по биатлону победу одержала Екатерина Глазырина.
Национальная система платёжных карт сообщила, что приём российских карт «Мир» в Узбекистане будет обеспечен до конца 2019 года.
Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин планирует продолжать выступления и ожидает встречи со следующим соперником.
Число жертв тропического циклона «Идаи» в Мозамбике увеличилось до 468.
По данным средств массовой информации, французский ПСЖ согласен увеличить зарплату французскому форварду Килиану Мбаппе, чтобы удержать его от ухода из клуба.
В Санкт-Петербурге спустили на воду «Петропавловск-Камчатский» — первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 «Варшавянка» для Тихоокеанского флота, сообщает РИА Новости.
Украинское издание «Вести» рассказало, каким образом планируется сфальсифицировать результаты грядущих президентских выборов.
Бывший посол США в России Майкл Макфол прокомментировал в эфире программы 11th Hour на телеканале MSNBC доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве». Он выразил надежду на то, что публикация итогового отчёта «раскроет деятельность» RT и Sputnik в ходе выборов в США в 2016 году.
Екатерина Ткаченко победила в слаломе на чемпионате России по горнолыжному спорту в Елизово (Камчатский край).
Прокуратура обжаловала приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере в Карелии в июне 2016 года.
В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники правоохранительных органов задержали четвёртого участника банды, готовившей теракты на территории региона.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил, что не будет тренировать лучшую спортивную пару страны — Евгению Тарасову и Владимира Морозова, но готов помогать в качестве консультанта.
Документальный фильм под названием Game of Thrones: The Last Watch, посвящённый последнему сезону фантастического сериала, выйдет 26 мая.
Киевский районный суд Симферополя арестовал девять подозреваемых в участии в террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
Финский нападающий Йори Лехтеря, имеющий за плечами более 200 матчей в Континентальной хоккейной лиге за ярославский «Локомотив» и «Сибирь» из Новосибирска, условно осуждён на родине за приобретение и хранение наркотических средств.
Президент России Владимир Путин во время государственного визита в Киргизию поприветствовал местных гвардейцев на их языке, сообщает ТАСС.
Модернизированная радиолокационная станция (РЛС) «Небо-У» заступила на боевое дежурство в Саратовской области.
Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве. По его словам, он отправился в ЦИК, чтобы подать заявление об отказе от мандата.
По информации источника, «Монако» не собирается назначать португальца Жозе Моуринью на должность главного тренера команды, руководить коллективом продолжит его соотечественник Леонарду Жардим.
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
В рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» сумел обыграть «Индиану Пейсерс».
Специальный представитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай заявил, что альянс готов расширить сотрудничество с Грузией, в частности в сфере обеспечения безопасности Чёрного моря.
Мальтийский флот взял под контроль торговое судно El Hiblu 1, которое было захвачено мигрантами.
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа заявил, что хотел бы видеть в составе мадридской команды своего партнёра по сборной Бельгии Эдена Азара, с которым поддерживает дружеские отношения.
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан выразил опасение, что Германия может столкнуться с нехваткой продуктов медицинской промышленности в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения.
Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж продолжит выступления за свой клуб в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
«Роскачество» совместно с Международной ассамблеей потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT, International Consumer Research and Testing) представило обновлённый рейтинг лучших смартфонов.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова собирается направить повторное обращение в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет по поводу ситуации с руководителем портала «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским.
В рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз», несмотря на 50 очков лидера команды Девина Букера, уступили «Вашингтон Уизардс».
Представитель командования одного из отрядов спецназа Центрального округа Росгвардии заявил, что бойцам спецподразделений ведомства начали выдавать российские снайперские винтовки «Точность».
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» без участия российского голкипера Семёна Варламова победил «Вегас Голден Найтс».
По меньшей мере 32 человека, включая детей, погибли в результате аварии в западной части Гватемалы.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Ивана Бучневича, Владислава Наместникова и Александра Георгиева проиграл «Бостон Брюинз».
Центробанк с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчётного банка. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Власти Хабаровского края подтвердили сообщения о том, что в здании регионального правительства проходят обыски. Об этом сообщает ТАСС.
Натурализованный нападающий сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал ситуацию со своей натурализацией.
Активисты украинской партии «Национальный корпус» забросали петардами дом председателя политсовета фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Видеохостинг YouTube удалил размещённые журналистами Леонидом Парфёновым и Юрием Дудём новые ролики. В пояснении говорится, что данные видео нарушают условия использования ресурса.
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» оказалась сильнее «Торонто Мейпл Лифс» в серии послематчевых буллитов.
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, один из основателей «Оппозиционной платформы — За жизнь», заявил, что снимет запрет на российские соцсети в стране в случае победы на выборах.
Горнодобывающая компания Vale объявила высший уровень угрозы ещё на трёх своих дамбах.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» на выезде обыграл «Калгари Флеймз».
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что представители Вооружённых сил Украины в течение суток восемь раз обстреляли территорию ЛНР.
Заместитель генпрокурора Казахстана Андрей Лукин рассказал, что по факту крушения военного вертолёта Ми-8 в Кызылординской области возбуждено уголовное дело. Он также отметил, что расследование инцидента находится на контроле у генпрокурора республики.
По оценке российского Минсельхоза, в 2018 году потребление основных видов продукции в России в целом опережало установленные Минздравом нормы. Об этом RT сообщили в пресс-службе ведомства.
В Москве в четверг, 28 марта, ожидается до +4 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.