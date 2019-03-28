WSJ: Столтенберг обсудит с Трампом проблемы НАТО

2 апреля в Белом доме состоится встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и президента США Дональда Трампа, передаёт The Wall Street Journal. Отмечается, что в рамках закрытых переговоров и расширенной двусторонней встречи политики обсудят вызовы, с которыми сталкивается альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приедет с визитом в Белый дом на следующей неделе для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, 2 апреля Трамп и Столтенберг проведут закрытые переговоры, после которых состоится расширенная двусторонняя встреча. Ожидается, что политики обсудят встающие перед альянсом вызовы.

Так, Трамп неоднократно требовал от европейских союзников выполнения финансовых обязательств, в том числе в рамках альянса. По словам американского лидера, в НАТО его страна «вкладывает больше, чем от него получает».

The Wall Street Journal напоминает, что НАТО представляет собой военный союз европейских и североамериканских демократий, призванный укрепить международное сотрудничество после Второй мировой войны в противовес подъёму СССР.