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WSJ: Столтенберг обсудит с Трампом проблемы НАТО

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2 апреля в Белом доме состоится встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и президента США Дональда Трампа, передаёт The Wall Street Journal. Отмечается, что в рамках закрытых переговоров и расширенной двусторонней встречи политики обсудят вызовы, с которыми сталкивается альянс.
WSJ: Столтенберг обсудит с Трампом проблемы НАТО
Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приедет с визитом в Белый дом на следующей неделе для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Wall Street Journal. 

По данным издания, 2 апреля Трамп и Столтенберг проведут закрытые переговоры, после которых состоится расширенная двусторонняя встреча. Ожидается, что политики обсудят встающие перед альянсом вызовы. 
 
Так, Трамп неоднократно требовал от европейских союзников выполнения финансовых обязательств, в том числе в рамках альянса. По словам американского лидера, в НАТО его страна «вкладывает больше, чем от него получает».
 
The Wall Street Journal напоминает, что НАТО представляет собой военный союз европейских и североамериканских демократий, призванный укрепить международное сотрудничество после Второй мировой войны в противовес подъёму СССР.
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источник
Wall Street Journal США Северная Америка
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Белый дом Дональд Трамп Йенс Столтенберг НАТО переговоры США
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