WSJ: НАТО умирает, и виноват в этом не Трамп

Германия приняла новый бюджет, и в нём на оборону отведено всего 1,25% вместо 2%, которые требуют в НАТО. Как пишет The Wall Street Journal, это говорит о том, что ключевые члены НАТО больше не заинтересованы в альянсе в прежней мере, но он продолжает существовать со всей своей бюрократической машиной.

«НАТО умирает», — делает вывод автор статьи в The Wall Street Journal, и дело вовсе не в политике Дональда Трампа. Он поясняет, что причиной тому служит тот факт, что Германия решила на ближайшие пять лет оставить траты на оборону на уровне 1,25% от ВВП. При этом никакой экономической необходимости экономить у неё нет, отмечает обозреватель: по планам, бюджет Германии будет в плюсе.

Это решение чётко показывает, что НАТО и США больше не имеют для Германии того значения, как прежде. При этом и демократы вроде Обамы, и республиканцы призывали Германию показать свою приверженность НАТО, нарастив траты на оборону до 2%. Так что этот отказ идёт в пику не только самому Трампу, но и всем США.

Сказывается это и на соседних с Германией странах. Так, Великобритания и Франция страдают от ограничений Германии на экспорт оружия — они не могут в желаемых количествах продавать вооружения, разработанные вместе с немецкими компаниями. А восточные соседи вроде Польши и стран Прибалтики хотят, чтобы НАТО было сильнее и лучше финансировалось. Но Германия, больше того, сотрудничает с Россией по «Северному потоку —2», и это их пугает.

Однако не только Германия отходит от НАТО, но и Турция планирует закупки ракет С-400, а Италия присоединяется к Новому шёлковому пути Китая. Да и сами США отдаляются от альянса, пишет автор статьи. Так, гражданская война в Сирии и поток беженцев вызвали политический и социальный кризис в Турции и ЕС, но администрация Обамы проявила нерешительность, и это дало плохой сигнал союзникам.

Членов НАТО больше так не беспокоит вероятность военного нападения со стороны России, отмечает журналист. Во времена холодной войны страны считали, что альянс лучше всего сможет защитить их от советской агрессии. А после распада СССР НАТО превратилось в один из механизмов наряду с Евросоюзом для расширения западных политических, военных и экономических институтов в страны Восточной Европы. После терактов 11 сентября была попытка превратить альянс в некий глобальный союз борьбы против терроризма и прочих угроз, но, по мнению автора статьи, это не получилось.

Хотя страны, «которым не повезло быть соседями с Россией» всё же с энтузиазмом относятся к НАТО. Но антироссийские настроения в Польше и Прибалтике, в свою очередь, мешают Германии, которая намерена строить с Москвой «Северный поток — 2». И даже США не знают, как к ним относиться, отмечает обозреватель The Wall Street Journal. Избиратели Дональда Трампа делятся на тех, кто считает Восточную Европу опорой НАТО, и на тех, кто призывает к переговорам с Россией.

При этом в НАТО остаётся неподъёмная бюрократия с батальонами генералов и кучей чиновников, которые сортируют бумажки, «пока им платят». «Нечаянно НАТО нашло для себя новую функцию — стать большим экспериментом, призванным выяснить, как долго бюрократическая структура может продолжать своё существование, когда ключевые члены больше не верят в механизмы безопасности, которые лежат в её основе», — пишет он.

НАТО необходимы перемены в сердцах ключевых его членов, отмечает автор статьи. Самый долгоживущий альянс больше не тот, что был раньше. И в Москве, и в Пекине уже сделали выводы по этому поводу, предупреждает обозреватель The Wall Street Journal.