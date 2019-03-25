УП: НАТО построит в Польше хранилище для военной техники США

15:49 В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомства В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о том, что Василий Прозоров, который дал пресс-конференцию в Москве, является бывшим сотрудником СБУ.

15:40 Ловчев рассказал, что встревожило его во время матча сборных России и Казахстана Заслуженный мастер спорта бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал победу сборной России над командой Казахстана в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года.

15:39 Американский боксёр Питерсон завершил карьеру после поражения от россиянина Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях американец Ламонт Питерсон объявил о завершении профессиональной карьеры после поражения от россиянина Сергея Липинца в рейтинговом бою.

15:38 Автомобилистов предупредили о мокром снеге и дожде на трассах ХМАО и Тюменской области Автомобилистов Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области предупредили об ухудшении погодных условий на трассах регионов во вторник, 26 марта. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уралуправтодора.

15:37 Спасатели предупредили о порывах ветра до 18 м/с в Пермском крае Спасатели предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Пермском крае 25 и 26 марта, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт МЧС России.

15:37 В Симферополе возбудили дело по факту организации незаконной свалки В Симферополе возбудили уголовное дело по факту организации незаконной свалки, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

15:37 МИД надеется, что США признают факт отсутствия «сговора» Трампа с Россией В Министерстве иностранных дел России выразили надежду, что у Вашингтона хватит смелости признать факт отсутствия «сговора» американского лидера Дональда Трампа с Москвой после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, опровергающего заявления о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.

15:34 На Кубани при взрыве газа пострадали два человека В Тимашевском районе Краснодарского края в результате взрыва, по предварительным данным, газового баллона в бывшем общежитии были разрушены три квартиры, ещё шесть повреждены. Об этом заявили в пресс-службе администрации района.

15:23 В ГИБДД не исключили установку тахографов для водителей такси Главный инспектор по безопасности дорожного движения в России Михаил Черников в интервью радиостанции «Милицейская волна» заявил, что тахографы для контроля за процессом перевозки людей могут ввести для водителей такси.

15:19 В МИД оценили итоги расследования Мюллера о «российском вмешательстве» В МИД России прокомментировали ситуацию вокруг опубликованного Минюстом США краткого содержания итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.

15:09 Ловчев рассказал, почему сборная России проиграла Бельгии в матче квалификации Евро-2020 Заслуженный мастер спорта, бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказал мнение о матче сборных России и Бельгии в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года.

15:07 На Украине выпустили посвящённые получению томоса монеты На Украине выпустили памятные монеты по случаю предоставления томоса об автокефалии украинской церкви.

15:07 Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам Россия и Турция начали переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

15:02 В ГУ МЧС по Кировской области рассказали о находящихся в зоне риска подтопления районах В Кировской области рассказали, как регион готовится к весеннему половодью. Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на областное ГУ МЧС России.

14:57 Киев предложил Москве провести обмен заключёнными Украина предложила России обмен заключёнными по формуле «25 на 25». Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

14:50 В «Спартаке» прокомментировали появление в Москве баннеров против Глушакова Член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун прокомментировал ситуацию с появлением в столице баннеров, направленных против полузащитника и капитана команды Дениса Глушакова.

14:50 В Совфеде прокомментировали итоги расследования Мюллера о «российском вмешательстве» Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в беседе с Inforeactor прокомментировал итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».

14:45 В Госдуме прокомментировали визит генсека НАТО в Грузию Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с ФАН прокомментировал визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Грузию.

14:44 В Минске возбудили дело по факту осквернения места памяти жертв сталинских репрессий Минский районный отдел Следственного комитета Белоруссии возбудил уголовное дело по факту повреждения мемориальных объектов в урочище Куропаты, где находятся массовые захоронения жертв сталинских репрессий. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

14:41 В Самарской области 35-летний лыжник умер во время соревнований Во время соревнований по лыжным гонкам «Самарская Лука» в Ширяеве скончался 35-летний спортсмен.

14:33 Собчак поддержала уволенную из-за «провокационного» фото учительницу из Барнаула Российская телеведущая Ксения Собчак в своём Telegram прокомментировала ситуацию вокруг увольнения преподавателя Татьяны Кувшинниковой из школы в Барнауле после публикации педагогом якобы провокационного фото в сети.

14:32 Тренер рассказал, когда Шубенков начнёт летний легкоатлетический сезон Тренер Сергей Клевцов сообщил, когда его подопечный Сергей Шубенков, выступающий в беге на 110 м с барьерами, начнёт свой летний легкоатлетический сезон.

14:31 Медведев подписал постановления по расселению аварийного жилья Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил в ходе совещания с вице-премьерами, что подписал документы, которые касаются расселения аварийного жилья.

14:27 Джикия прокомментировал победу сборной России над Казахстаном Защитник сборной России Георгий Джикия в беседе с газетой «Известия» прокомментировал победу над Казахстаном в рамках квалификационного турнира Евро-2020.

14:26 В Кирове проводится проверка по факту найденных в запертой квартире пятерых детей В Кирове организовали проверку по факту найденных в запертой квартире пятерых детей, сообщает progorod43.ru.

14:26 В Крыму прокомментировали условие Зеленского по «возвращению» полуострова Глава комитета Госсовета Республики Крым по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского, который рассказал, при каком условии, по его мнению, полуостров может вернуться в состав Украины.

14:25 В Севастополе началась регата на призы командующего ЧФ В Севастополе стартовала регата с участием 130 маломерных судов. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

14:24 Парад трамваев пройдёт 20 апреля в Москве Парад трамваев состоится 20 апреля в Москве, сообщает m24.

14:22 В Москве построили и реконструировали 110 объектов здравоохранения с 2010 года В Москве построили и реконструировали 110 медицинских учреждений с 2010 года, передаёт m24.

14:21 Московский зоопарк проведёт «Пернатую неделю» с 1 по 6 апреля Московский зоопарк планирует провести «Пернатую неделю» с 1 по 6 апреля. Она приурочена к Международному дню птиц. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

14:20 Эксперт прокомментировал слова депутата Рады о последствиях потери транзита газа Директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление депутата Верховной рады, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича о том, что Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае прекращения транзита российского газа.

14:15 В Британии опровергли слова экс-сотрудника СБУ о подготовке силовиков на Украине Представитель Министерства обороны Великобритании в беседе с РИА Новости заявил, что военный персонал королевства не проводит подготовку украинских силовиков для организации терактов и диверсий в Донбассе.

14:14 В Совфеде прокомментировали заявление Турции по С-400 Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не намерена отступать в вопросе покупки российских систем С-400, несмотря на позицию США.

14:12 «Локомотив» не сумел обыграть «Уфу» в контрольном матче Московский «Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в контрольном матче.

14:09 Симоньян об итогах «Рейтинга травли» медиаперсон: результатам удивились Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала первый выпуск «Рейтинга травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе телеканала компанией «Крибрум». Исследование показывает, в адрес каких журналистов и блогеров и по какому поводу чаще всего появлялись негативные высказывания в сетевых СМИ, блогосфере, социальных сетях и Telegram-каналах.

14:02 В ходе судебного заседания в Москве умер мужчина В здании Кузьминского суда столицы скончался мужчина, выступавший истцом по гражданскому делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря инстанции Карину Калёнову.

14:01 СМИ: Возле офисов спонсоров «Спартака» появились баннеры против Глушакова В Москве возле офисов спонсоров столичного «Спартака» появились баннеры против полузащитника и капитана команды Дениса Глушакова.

14:00 Песков прокомментировал расследование Мюллера цитатой философа Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков прокомментировал проведённое спецпрокурором США Робертом Мюллером расследование о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.

13:54 Зюганов заявил, что в мире «вновь запахло большой войной» Председатель КПРФ Геннадий Зюганов в рамках международной научной конференции «Время Коминтерна» заявил, что, по его мнению, в мире «вновь запахло большой войной».

13:51 Ананидзе об оказании первой помощи швейцарскому футболисту: я не совершил ничего особенного Полузащитник сборной Грузии и самарских «Крыльев Советов» Джано Ананидзе прокомментировал эпизод с оказанием неотложной помощи защитнику национальной команды Швейцарии Фабиану Шёру во время матча второго тура группового турнира квалификации на чемпионат Европы 2020 года.

13:48 Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайной тюрьме в Мариуполе Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве заявил, что на аэродроме в Мариуполе организована тайная тюрьма, которую на жаргоне называют «библиотека», а её заключённых — «книгами».

13:45 В Кремле оценили отказ Польши приглашать Россию на годовщину Второй мировой войны В Кремле негативно воспринимают отсутствие приглашения от Польши на годовщину начала Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

13:39 В сборной Казахстана высказались о выходе на поле незаявленного игрока в матче с Россией Директор департамента маркетинга и PR-службы Казахстанской федерации футбола Наги Бакытбеков прокомментировал ситуацию с выходом на поле игрока, которого не было в официальном протоколе матча второго тура отборочного цикла к Евро-2020 с Россией.

13:35 В ДТП с Gelandewagen на Можайском шоссе в Москве погибли мать и дочь В Москве на Можайском шоссе в ночь на понедельник, 25 марта, произошло ДТП с участием Mercedes Gelandewagen и «Нивы». Об этом сообщает телеканал «360».

13:26 В Минфине допустили снижение ставок по ипотеке до 8% раньше 2024 года Ставки по ипотеке в России могут опуститься ниже 8% раньше, чем это предусмотрено национальным проектом «Жильё и городская среда».

13:14 Тутберидзе поделилась эмоциями от медалей своих подопечных на ЧМ в Сайтаме Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась эмоциями от выступления своих подопечных на чемпионате мира 2019 года в японской Сайтаме.

13:13 В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придёт тёплая погода Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, когда в Москву придёт тёплая погода.

13:12 В Госдуме оценили слова депутата Рады о последствиях потери транзита газа Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича о том, что Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае прекращения транзита российского газа.

12:57 Завершено расследование по одному из дел о пожаре в «Зимней вишне» Следственный комитет России сообщил о завершении расследования по одному из уголовных дел о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове в марте 2018 года. Жертвами трагедии стали 60 человек, включая 37 детей.