УП: НАТО построит в Польше хранилище для военной техники США

НАТО создаст в Польше склады для американской военной техники. Как передаёт «Украинская правда», по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, строительные работы начнутся этим летом и будут продолжаться около двух лет.
НАТО запланировало построить в Польше военные склады стоимостью $260 млн для военной техники США. Как пишет «Украинская правда», новый объект поможет превратить находящуюся недалеко от польского села Повидз базу ВВС Польши в транспортный узел для американских вооружённых сил.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, строительные работы начнутся этим летом и будут продолжаться около двух лет.
В хранилище разместят американскую бронетехнику, боеприпасы и вооружение.
«Это показывает, как тесно мы сотрудничаем с США. Это хранилище станет фундаментом возросшего присутствия США в Польше», — заявил Столтенберг.
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