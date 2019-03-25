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УП: НАТО построит в Польше хранилище для военной техники США

Материал представлен в пересказе ИноТВ
НАТО создаст в Польше склады для американской военной техники. Как передаёт «Украинская правда», по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, строительные работы начнутся этим летом и будут продолжаться около двух лет.
УП: НАТО построит в Польше хранилище для военной техники США
Reuters

НАТО запланировало построить в Польше военные склады стоимостью $260 млн для военной техники США. Как пишет «Украинская правда», новый объект поможет превратить находящуюся недалеко от польского села Повидз базу ВВС Польши в транспортный узел для американских вооружённых сил. 

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, строительные работы начнутся этим летом и будут продолжаться около двух лет. 
 
В хранилище разместят американскую бронетехнику, боеприпасы и вооружение.
 
«Это показывает, как тесно мы сотрудничаем с США. Это хранилище станет фундаментом возросшего присутствия США в Польше», — заявил Столтенберг.
 
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