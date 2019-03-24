L’Humanité: бомбардировки не помогли — спустя 20 лет с Косовом ничего не решилось

Не дождавшись одобрения Совбеза ООН и новых мирных переговоров, ровно 20 лет назад НАТО начало бомбардировки Югославии, пишет журналист Жан-Арно Деран в L’Humanité. В результате между сторонами было подписано соглашение и достигнут «шаткий компромисс», дальше которого, по словам автора статьи, дело до сих пор так и не сдвинулось.
20 лет назад НАТО начало в Югославии самую масштабную военную операцию в своей истории. Интервенция представлялась гуманитарной, но, как оказалось впоследствии, конфликт не решил ни одной проблемы в регионе, пишет в L’Humanité французский историк и журналист Жан-Арно Деран.
В 20:00 24 марта 1999 года самолёты НАТО начали бомбардировку Союзной Республики Югославия под руководством президента Слободана Милошевича. Как напоминает автор статьи, на тот момент уже на протяжении года шли столкновения между правительственными силами и албанскими повстанцами, пытавшимися добиться независимости Косова.
Как утверждает альянс, военное вмешательство стало необходимостью после безрезультатных мирных переговоров, прошедших во Франции в феврале 1999 года. Попытки договориться «свернули» к 19 марта — Югославия никак не хотела соглашаться на одно из условий, заключавшееся во вводе миротворческого контингента НАТО на её территорию. Но позднее альянс всё же решил вмешаться, даже не добившись одобрения Совбеза ООН. Официальной целью союзников стало прекращение притеснений, а возможно, и более серьёзных преступлений со стороны сербских сил в отношении албанского населения.
Жан-Арно Деран подчёркивает, что воспоминания о войне в Боснии и Герцеговине были ещё свежи, и никто не хотел допустить повторения «ещё одной Сребреницы». Так что левоцентристские правительства, включая премьер-министра Великобритании Тони Блэра, Герхарда Шрёдера и его Социал-демократическую партию Германии и французского премьера Лионеля Жоспена, поддержали интервенцию. Против авиаударов даже не выступили ни немецкие зелёные, ни французские коммунисты, традиционно не слишком жалующие НАТО.
По словам аналитика, было выдвинуто немало версий, чтобы объяснить вовлечённость американцев в конфликт: от желания найти оправдание для существования альянса до стремления ослабить Евросоюз и укрепить собственное господство. По сути, Вашингтон решил поставить международные организации, а также Россию «перед совершившимся фактом». Владимир Путин, который придёт к власти в 2000-м, припомнит Америке её действия в обход Москвы, и ещё долго в заявлениях российских политиков Косовская война будет характеризоваться как «незаконная». Так что этот, по сути, так и не разрешённый до конца конфликт до сих пор остаётся внушительным рычагом в геополитических играх после холодной войны.
Война продлилась 78 дней — альянс не ожидал, что встретит столь решительное сопротивление югославских сил. Бомбардировки ускорили бегство албанцев из охваченной боевыми действиями страны. Многие оказались в лагерях для беженцев в Албании, Черногории и Македонии.
Журналист отмечает, что изображения этой трагедии облетели весь мир, и в общественном мнении действия НАТО по большей части «нашли своё оправдание». Альянс полностью отказался от наземных операций, иначе число жертв, в том числе и среди сил союзников, было бы слишком велико.
Война закончилась подписанием Кумановского военно-технического соглашения 9 июня 1999-го. По его условиям, из Косова должны были быть выведены правительственные силы, а на их место — заступить натовские миротворцы и временные власти ООН, при этом «в теории» вроде бы суверенитет Югославии, а с 2006 года (когда союз окончательно распался и от него отделилась Черногория) просто Сербии сохранялся.
«Спустя 20 лет дальше этого шаткого компромисса дело никуда не сдвинулось», — заключает французский журналист.
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