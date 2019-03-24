Aargauer Zeitung: в годовщину натовских бомбардировок Сербия сердцем с Россией, а головой — в ЕС

В 20-летнюю годовщину натовских бомбардировок Сербия находится «в подвешенном состоянии между сдержанным оптимизмом, недоверием и летаргией», пишет Aargauer Zeitung. Люди в стране предпочитают не вспоминать о прошлом, боясь спугнуть политическими разговорами экономические успехи. Будущее страны также неясно: стать членом ЕС или заключить союз со своим старшим братом Россией?

24 марта 1999 года НАТО приступило к бомбардировкам Сербии, вспоминает Aargauer Zeitung. Действия альянса спровоцировали окончательный распад Югославии, длившийся с начала 1990-ых. Запад больше не мог терпеть этнические чистки албанцев в частично признанном государстве Косово, объясняет действия военной организации автор статьи.

В 1995 году в результате резни в Сребренице погибло 8000 боснийцев, напоминает издание. Преступления совершались прямо на глазах беспомощных войск ООН, которые к тому же ещё объявили этот регион безопасным. «Ещё одного такого провала международное сообщество не может себе позволить — ни в коем случае — таков был лейтмотив», — объясняет издание.

При этом дипломатические усилия и переговоры не давали никаких результатов, отмечает автор: «Поэтому НАТО решилось совершить под руководством США свою первую боевую операцию без санкций Совбеза ООН. В рамках операции, которую назвали гуманитарным вторжением, военные и гражданские объекты подвергались бомбардировкам в течение 78 дней. Результат: около 500 гражданских убитыми и де-факто независимое Косово».

К тому же авиаудары, которые, как заявлялось, совершались «с хирургической точностью», в некоторых случаях поражали не те цели. Самый запомнившийся на Западе инцидент — это бомбардировка по ошибке китайского посольства в Белграде, в результате которого погибли три китайских журналиста.

С тех пор прошло 20 лет, продолжает издание. И сейчас Сербия находится «в подвешенном состоянии между сдержанным оптимизмом, недоверием и летаргией». О прошлом люди говорят неохотно, как будто испытывают суеверный страх и боятся спугнуть политическими разговорами экономические успехи. Людей больше волнуют актуальные проблемы, например, с валютными кредитами или авторитарным стилем управления президента Александра Вучича.

С будущим Сербии тоже всё неясно. Какое место она хочет занять в международном сообществе? Стать членом ЕС и ненавистного НАТО или же заключить союз со своим старшим братом Россией? «Головой в ЕС, а сердцем с Россией», — часто говорят сербы. «То, что в этом вопросе нам предлагаются только два варианта без самой Сербии, красноречивее любого ответа», — отмечают некоторые.