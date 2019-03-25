NI: остановить «российскую агрессию» в Прибалтике сможет Польша — если её накачать войсками

Помешать «российскому вторжению» в Прибалтику можно, укрепив военный потенциал Польши и развернув на её территории дополнительные американские контингенты, пишет The National Interest со ссылкой на доклад Центра стратегических и бюджетных оценок. Как отмечает журнал, учитывая, что костяк сил НАТО находится в Западной Европе и США, усиленная Польша в теории сможет нейтрализовать базы в Калининграде, а также прикрыть Сувалкский коридор.

«Хотите помешать России вторгнуться в Прибалтику? Тогда укрепите военный потенциал Польши и усильте американские войска на территории этой страны», — пишет The National Interest.

Именно в этом заключается посыл нового доклада о том, как НАТО может защитить свою восточную границу. «Более сильная польская армия в сочетании с расширенным присутствием американских сил в Польше может гарантировать Варшаве, что она сможет как заниматься сдерживанием, так и дать отпор российскому нападению меньшими силами, что, следовательно, позволит высвободить подразделения для союзных операций за пределами страны», — считает Центр стратегических и бюджетных оценок (CSBA).

Позиция аналитиков Центра строится на том допущении, что Россия может захватить часть таких прибалтийских государств, как Эстония, Латвия и Литва, до того, как НАТО успеет вмешаться. При таком сценарии перед западным альянсом возникнет дилемма: «закрыть глаза на завоевания Москвы» или же решиться на контратаку с целью освобождения территорий.

«Последствия поражения даже в ограниченной войне с Россией на европейском континенте могут оказаться фатальными для единства альянса, — предупреждают авторы документа. — В свете провала военного ответа НАТО России это может привести к геополитическому преображению Европы и серьёзно снизить доверие к американским обязательствам в сфере безопасности, данным Вашингтоном их союзникам и друзьям в Европе и других регионах».

Это подводит к вопросу о том, как можно сдержать вторжение и как на него ответить, если оно всё-таки начнётся. География здесь, по мнению The National Interest, играет не на руку НАТО. Прибалтика находится на западной границе России, а значит и рядом с российскими базами, складами и воинскими частями, в то время как силы НАТО в основном сконцентрированы в Западной Европе и США.

При этом арсенал российских ракет может помешать передвижениям НАТО на море, суше и в воздухе. Это означает, что военный блок вряд ли сможет освободить Прибалтику до того, как Россия успеет в ней закрепиться.

На данный момент американское присутствие в Польше ограничивается ротирующимся контингентом в лице армейской бригады и нескольких подразделений тылового обеспечения, расположенных на временных базах. Поэтому совсем неудивительно, что Варшава хочет создания на своей территории постоянных американских баз с целью сдерживания России.

В этом контексте CSBA призывает к развёртыванию в Польше полнокровной американской дивизии, в том числе дивизионного штаба, двух бригадных тактических групп, пехотного батальона на БМП Stryker, подразделений артиллерии и ПВО, вертолётной бригады, а также подразделений поддержки в лице инженеров, РЭБ и рот материально-технического обеспечения.

В рамках подобной «защитной схемы» Польша становится не просто младшим членом НАТО, но и ключом к обороне Восточной Европы. Более того, Польша может, например, нейтрализовать российский анклав в Калининграде.

«Сценарий, при котором Россия попытается захватить сухопутный мост в Калининград через Литву, является примером того, как польская армия может сыграть подобную роль, — считают составители доклада. — В этом случае Варшава может прикрыть Восточную и Северо-Восточную Польшу от российских атак, параллельно обороняя и восстанавливая наземные пути сообщения на территории страны с целью облегчить выдвижение подкреплений НАТО к области конфликта. В то же время польские силы могут применить свой потенциал в области разведки, наблюдения и рекогносцировки, с дальней дистанции атаковать российскую систему блокирования доступа в Калининграде и Белоруссии, а также интегрировать одну танковую бригаду в американскую дивизию с целью защиты Сувалкского коридора».

При этом CSBA отмечает, что Польше необходимо как можно скорее заменить устаревающую советскую технику новым оборудованием, которое лучше подходит для современной высокоинтенсивной войны и может быть интегрировано в системы НАТО.

«Тем не менее усиление американского контингента в Польше вызывает немало вопросов. Если для сдерживания России одной американской бригады недостаточно, то будет ли достаточно одной дивизии? Ведь в случае её развёртывания в Прибалтике она всё равно будет в меньшинстве, а её коммуникации можно будет перехватить. И хотя польская экономика пока что здравствует, переоснащение польской армии под западные стандарты может оказаться дорогостоящей инициативой», — подводит итог The National Interest.