Польский генерал: благодаря членству в НАТО «зелёные человечки» до нас не дошли

Если бы в 1999 году Польша не вступила в НАТО, то сегодня по её территории могли бы разгуливать «зелёные человечки», считает генерал Роман Полько. В интервью Do Rzeczy польский военный подчеркнул, что никто ничего лучше, чем НАТО, пока что не придумал, а в связи с агрессивной политикой России в альянсе наступило отрезвление. НАТО снова начинает играть свою первоначальную роль, что не может не радовать, отмечает генерал.

«Лех Качиньский в Тбилиси в 2008-м говорил: «Сегодня Грузия, завтра Украина, а послезавтра может быть Польша». И я уверен, что если бы не принадлежность к НАТО сегодня, то на наших границах могла бы иметь место проблема с так называемыми зелёными человечками. Рост уровня безопасности Польши после вступления в НАТО бесспорен», — сказал Do Rzeczy бывший главнокомандующий специальной частью ГРОМ, польский генерал Роман Полько.

В беседе с порталом польский военный рассказал о своих мыслях по поводу 20-й годовщины вступления Польши в НАТО. «В 1999 году были группы, которые хотели создавать какую-то альтернативу для НАТО. И сегодня многие предъявляют альянсу претензии в том, что он разоружался в то время, когда Россия вооружалась. Однако не подлежит сомнению тот факт, что никто ничего лучше НАТО не придумал. Ведь многие поляки, наблюдая то, что творится на Украине, радовались тому, что мы принадлежим к мощнейшему оборонному альянсу мира. То, что сегодня радует, так это факт, что в связи с агрессивной политикой России в альянсе наступило отрезвление, НАТО снова начинает играть свою первоначальную роль. И это может только радовать», — подчеркнул генерал.

Сразу после вступления Польши в НАТО он участвовал в миссии в Косове. Тогда по уровню обучения польские солдаты не уступали коллегам из союзнических армий. Однако в плане оснащения была пропасть. «К тому же случалось, что солдаты даже элитных частей не знали английского языка. Сегодня этот язык знают почти что все. По части логистики и оснащения также был совершён скачок, хотя, конечно, надо совершенствоваться и дальше», — отметил военный.

Однако — хотя в последние годы во многих государствах НАТО была проблема с разоружением, польской армии она не касалась — как раз поляки сделали домашнее задание, и сегодня они являются полноправным членом НАТО. А альянс спустя годы разоружения вновь начинает возвращаться к своим корням, добавил он.

На вопрос о том, защитит ли Польшу НАТО в случае реальной угрозы, не поведёт ли оно себя, как союзники Польши, которые бросили её в 1939 году, генерал ответил: «Кажется, что НАТО явно пришло бы к нам на помощь в случае конфликта обычного характера — это значит, в ситуации, если бы на нас напали, и враг вторгся бы на нашу территорию. Я убежден, что в такой ситуации 5-й пункт НАТО нашёл бы своё применение. В случае классического столкновения, несмотря на миллиарды, потраченные Москвой на вооружение, у России не было бы шансов. Просто технологическое преимущество НАТО огромно. Хуже дело обстоит в случае необычной войны».

При этом он добавил, что ядерная атака не является совсем невозможной. Особенно потому, что в военной доктрине Российской Федерации допускается применение тактического ядерного оружия в ограниченном масштабе. Однако там не уточнено, что означает этот ограниченный масштаб. Скорее последствия такого удара вышли бы из-под контроля. Несмотря на это атака с применением ядерного оружия маловероятна. «Говоря о необычной угрозе, я имел в виду угрозы в киберпространстве. Пока мы неустойчивы к атакам армии российских троллей в интернете. Киберпространство является очень важным вызовом для НАТО на ближайшие годы», — резюмировал в интервью Do Rzeczy бывший главнокомандующий специальной частью ГРОМ, польский генерал Роман Полько.

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