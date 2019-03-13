Президент Польши: завтра российские самолёты будут летать над Прагой, а послезавтра — над Берлином

Россия проверяет на прочность Североатлантический альянс. И если не остановить её провокации, в том числе воздушные, то завтра российские самолёты будут летать над Прагой и над Варшавой, а послезавтра — над Берлином, предостерёг польский президент Анджей Дуда. Об этом он заявил на праздновании 20-летия расширения НАТО в Праге.

Президенты Польши, Чехии, Венгрии и Словакии празднуют в Праге 20-летие расширения НАТО. 20 лет назад эти страны вступили в Североатлантический альянс. На торжество приехал также президент Словакии, которая стала членом НАТО на пять лет позже, в 2004 году, сообщает Polskie Radio.

Восточная Европа, которая празднует 20-летие вступления в НАТО, является одним из важнейших для альянса регионов. Причиной тому «агрессивное поведение и угроза со стороны России», которая стала главной темой выступления четырёх президентов в Праге.

Президент Анджей Дуда подчеркнул, что в последние годы поляки начали отдавать себе отчёт в том, насколько важным является членство в НАТО. «Геополитическая ситуация, которая возникла вокруг нас в 2008-м и 2014 году, когда Россия напала на Грузию, а затем на Украину, однозначно спровоцировала появление давних ассоциаций: имперской политики России, стремления на Запад, расширения сферы влияния, захвата очередных стран и, прежде всего, возвращения своей прежней сферы влияния, в которую ни одна из наших стран не хочет возвращаться. Именно поэтому мы в Польше очень ценим Североатлантический альянс», — заявил в Праге польский лидер.

В своей речи президент Польши подчеркнул необходимость реагировать на российские провокации, такие как нарушение воздушного пространства. По его мнению, это своего рода тест на безопасность: Россия проверяет, отреагирует ли НАТО. «Если мы не отреагируем, то завтра мы будем иметь российские самолёты над Прагой, над Варшавой, а, возможно, послезавтра — над Берлином», — предостерёг Дуда.

Польский президент также говорил об угрозах кибербезопасности со стороны Москвы. Он объяснил, что имеет в виду хакерские атаки, распространение фейковых новостей или создание фальшивых аккаунтов в соцсетях, при помощи которых Россия пытается оказать влияние на политику, а также на решения в ходе выборов. По его мнению, это более продвинутые действия разведывательного и кибертеррористического характера, нежели атака на Сергея Скрипаля в Великобритании, которая, по мнению польского главы государства, представляла собой лишь «российскую демонстрацию силы и крутую наглость».

«К сожалению, угрозы, которые порабощали нас на протяжении более 40 лет, сегодня возвращаются, в немного другом виде, но они несомненно возвращаются», — резюмировал Анджей Дуда.