Gazeta Wyborcza: польскому министру нет дела до МиГ-29 — ведь он мечтает об F-35
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление посла Украины в США Валерия Чалого, который обратился к руководству компании Google, призвав «исправить» отображение Крыма на всех картах.
Английский форвард Маркус Рашфорд впервые исполнил пенальти в официальном матче за «Манчестер Юнайтед» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен».
Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне работающий журналистом, взял интервью у исполняющего обязанности главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера после победы над «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Член правления ПАО «Газпром» Сергей Прозоров раскритиковал подчинённых в связи с ситуацией с газопроводом в городе Приозерск Ленинградской области.
Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников прокомментировал RT принятие в третьем, заключительном чтении закона о блокировке фейковых новостей.
Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассказали, какой подарок женщины хотели бы получить на 8 Марта больше всего.
Россияне Андрей Рублёв и Евгений Донской не сумели преодолеть барьер квалификации турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в американском Индиан-Уэллсе.
Госдума приняла в третьем чтении закон об административной ответственности за распространение материалов, которые оскорбляют государство и общество.
Координационные штабы России и Сирии призвали Иорданию оказать содействие в реализации мер по возвращению беженцев в Сирию и ликвидации лагеря «Эр-Рукбан». Об этом сообщает Министерство обороны России.
Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал решение главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва больше не вызывать его и его одноклубников Жерома Боатенга и Матса Хуммельса в расположение национальной команды.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в беседе с РИА Новости заявил, что законы о фейках и штрафах за оскорбление государства и общества будут рассмотрены в верхней палате российского парламента 13 марта.
Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов занимают первое место в соревнованиях танцевальных пар после ритм-танца на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России «возросшую интенсивность военно-разведывательной деятельности» других стран у границ государства.
Действующая чемпионка мира и Европы по прыжкам высоту Мария Ласицкене рассказала о своих планах на предстоящий летний сезон.
Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к руководству компании Google, призвав «исправить» отображение Крыма на всех картах.
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене высказала мнение о шансах выступить на чемпионате мира в Катаре под флагом России.
Представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте (СУТ) СК России в беседе с РИА Новости сообщил, что сотрудники ведомства начали проверку по факту ЧП на аэродроме Купол на Чукотке, где совершивший посадку самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП).
Государственная дума приняла в заключительном, третьем чтении законопроект о блокировке фейковых новостей.
Российские биатлонисты заняли весь пьедестал по итогам гонки преследования на 12,5 км на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что в четверг, 7 марта, в городе ожидается осложнение ситуации на дорогах.
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился эмоциями после того, как обошёл легендарного Майкла Джордана в списке самых результативных игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Ночь на четверг, 7 марта, стала самой холодной в Москве с начала календарной весны. Температура воздуха в столице опустилась до -16 °C, сообщили в столичном метеобюро.
Руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин в ходе беседы с агентством городских новостей «Москва» обратился к жителям столицы с просьбой не трогать покинувших гнёзда совят-пуховичков, так как это может отпугнуть их родителей.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT оценил опубликованный в США законопроект, который запрещает Пентагону использовать бюджетные средства с целью испытания, закупки или развёртывания оружия, упомянутого в ДРСМД.
Россиянин Егор Базин, выступающий в танцах на льду в паре с Софьей Евдокимовой, рассказал, что перед зимней Универсиадой-2019 принял участие в киберспортивном турнире по Dota 2.
В двухквартирном жилом доме в посёлке Малиновском Завьяловского района в результате взрыва бытового газа произошёл пожар. Два человека погибли и двое пострадали, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Российская горнолыжница Екатерина Ткаченко заняла первое место в гигантском слаломе на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
На аэродроме Купол на Чукотке пассажирский самолёт, приземлившись, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. В результате ЧП никто не пострадал, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании «Аврора».
Российский мобильный оператор МТС заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам и с Министерством юстиции США о выплате штрафа в размере $850 млн по делу бывшей дочерней компании в Узбекистане.
Россия и Сирия призывают ООН указать США на «недопустимость существования» в мире мест, подобных лагерю «Эр-Рукбан». Об этом говорится в заявлении межведомственных координационных штабов двух стран.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал решение главного арбитра ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» назначить в ворота его команды пенальти в компенсированное время после просмотра видеоповтора (VAR).
Вице-премьер России, председатель организационного комитета Универсиады-2019 Ольга Голодец назвала проходящее в Красноярске спортивное мероприятие уникальным событием.
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
В Греции освобождён российский гражданин Евгений Калинин, который был задержан по запросу Украины. Об этом заявил адвокат Яннис Рахиотис.
Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу своих подопечных над «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Американский автомобильный портал Carscoops утверждает, что российские автомобили бренда Aurus, которые были представлены на Женевском международном автосалоне, могут составить конкуренцию легендарным Bentley и Rolls-Royce.
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В городе Крейгавон при срабатывании самодельного взрывного устройства в жилом доме пострадала пожилая женщина. Об этом сообщили в службе полиции Северной Ирландии.
Конгресс Соединённых Штатов на своём сайте опубликовал законопроект, который запрещает американскому военному ведомству использовать бюджетные средства с целью испытания, закупки или развёртывания оружия, упомянутого в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Эксперты «Роскачества» рассказали, на что обратить внимание при выборе шоколада. Рекомендации опубликованы на сайте организации.
Женская сборная России по кёрлингу потерпела поражение от национальной команды Канады в матче кругового турнира на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
В Красноярске правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в попытке поджога здания городской администрации. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.
Российская биатлонистка Екатерина Мошкова заняла первое место в гонке преследования на 10 км на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
Английский «Манчестер Юнайтед» стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, которому удалось выйти в следующий раунд плей-офф турнира после домашнего поражения со счётом 0:2.
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Министерство обороны России опубликовало видео перехвата истребителем Су-27 американского самолёта-разведчика RC135 над Балтийским морем.
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В Москве в четверг, 7 марта, ожидается до -3 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.