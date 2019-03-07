Gazeta Wyborcza: польскому министру нет дела до МиГ-29 — ведь он мечтает об F-35

В Польше произошла серия авиаинцидентов с участием одного из лучших истребителей в истории — МиГ-29, сообщает польский журналист Павел Вронский. В издании Gazeta Wyborcza он указывает на то, что нынешнее правительство предпочитает говорить о покупке американских F-35 и ЗРК Patriot, замалчивая причины серии катастроф, а также игнорируя вопросы обеспечения безопасности польских пилотов.

Четвёртого марта в Польше разбился — уже не впервые — 30-летний самолёт МиГ-29. На этот раз пилот катапультировался и выжил. Но в июле прошлого года также потерпел крушение МиГ-29, и тогда пилот погиб, потому что подвёл не только самолёт, но и катапультируемое кресло. Полтора года тому назад другой МиГ-29 совершил аварийную посадку в лесу около Миньск-Мазовецки, кроме того, дважды дело доходило до разгерметизации кабины, рассказывает в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Павел Вронский.

«Когда новые пилоты будут садиться в кабину этого истребителя, их семьям придётся с тревогой слушать сообщения СМИ», — предупреждает автор.

Министр национальной обороны Мариуш Блащак, который не отличается большой скромностью, не в состоянии объяснить серию катастроф. Он предпочитает говорить о покупке американских F-35, только вот неизвестно, когда это произойдёт и за какие деньги. Пока что он не в состоянии даже гарантировать безопасность своим пилотам, продолжает Вронский.

До сих пор неизвестны причины предыдущих катастроф — был ли это результат торговой войны с Россией и нарастающей нехватки запчастей, которые не удалось успешно заменить подделками? А может, всё дело в уходе из армии во время правления ПИС лучших специалистов, которые разбирались в авиации? — задаётся вопросом польский журналист.

«Самолёты МиГ-29 — одни из лучших истребителей в истории, но их время подходит к концу. Если наша страна не в состоянии сохранить этот флот, то политики должны принять соответствующие решения. Ведь от них зависит жизнь пилотов», — бьёт тревогу журналист.

Болгария ремонтирует свои МиГ-29 в России, Венгрия продаёт свои 19 истребителей МиГ-29, несмотря на то что они более новые, а Германия и Чехия уже продали свои Польше.

«На протяжении последних трёх лет Министерство национальной обороны Польши занималось прежде всего организацией бригад Войск территориальной обороны, увольнением главнокомандующих, хвастовством на тему того, как польская армия встаёт с колен и каковы проекты ремонта древних танков Т-72. В это время ржавчиной покрывался военно-морской флот, а проблем авиации просто не замечали. Министр Блащак уверен, что вопрос модернизации армии решит покупка ЗРК Patriot. Но нет, она ничего не решит», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Павел Вронский.

Комментарии читателей на сайте Gazeta Wyborcza:

havranek: Я тоже выступаю за то, чтобы перестать летать на этой рухляди. В случае конфликта с Россией они стали бы бесполезными, потому что русские точно знают, как их эффективно подвергнуть атаке. Но в принципе, они даже и без войны падают с неба. Надо продать их куда-нибудь в Африку, потому что никто другой не купит.

romaniewa: Вмиг надо покончить с МиГом.

iisort: У меня нет ничего против того, чтобы на МиГах летали Блащак, Мачеревич и ещё к себе на колени взяли Качиньского! И пусть летят далеко!

lalilak: Надо купить новые МиГи, потому что F-16 непригодны для обороны. Будет намного дешевле, нежели покупать у американцев, и тоже будет очень хорошо.

phd_econ: Я предлагаю купить самолёты Су-30. Зависимость от США считаю особенно идиотской, потому что это спонсорство тамошней мафии, связанной с вооружением.

asr1: Всё очень просто. Это не время войны. Пилоты должны говорить: «Спасибо, но я не полечу на этом металлоломе!!!»