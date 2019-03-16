Белсат: из-за союза с Москвой Минску угрожает военный конфликт с НАТО

В своё время именно Белоруссия больше всех опасалась расширения НАТО, хотя теперь Александр Лукашенко ратует за сотрудничество с альянсом, передаёт Белсат. Больше того, теперь из-за союзных отношений Минска и Москвы в НАТО разрабатывают сценарии ответа на военную угрозу, которая может исходить с белорусской территории.

Хочешь мира — готовься к войне. Премьеры Польши, Чехии и Венгрии отметили 20-ю годовщину расширения НАТО военными учениями в Варшаве. К ним присоединился премьер Словакии, которая стала членом альянса пятью годами позже.



ПЕТЕР ПЕЛЛЕГРИНИ, премьер-министр Словакии: Тот факт, что наши страны не хотят войны и не заинтересованы в создании и поддержании конфликтов в Европе и за границей, не означает, что другие не используют нестабильность в Восточной Европе для продвижения своих интересов.



О том, кто и каким образом использует ситуацию в регионе, речь шла через два дня в Праге во время дебатов с участием президентов четырёх стран.



АНДЖЕЙ ДУДА, президент Польши: Геополитическая ситуация, которая окружила нас с 2008, а после в 2014 году, когда Россия напала сначала на Грузию, а затем на Украину, однозначно вызвала возвращение давних ассоциаций — имперской политики России, расширения сферы влияния, оккупации очередных стран, а прежде всего возвращения к прежней сфере влияния, к которой ни одна из наших стран возвращаться не желает.



Начало пути стран восточного блока в НАТО не было лёгким, вспоминает Ромуальд Шереметьев, деятель оппозиции во времена коммунистической Польши, а позже замминистра обороны.



РОМУАЛЬД ШЕРЕМЕТЬЕВ, замминистра обороны Польши: В 1985 году в программе для партии, которой я руководил, я записал постулат вхождения Польши в НАТО. И тогда все вокруг считали, что это безумие. Многим людям, даже тем рассудительным, не казалось, что это возможно. Ведь был Советский Союз, советские гарнизоны в Польше, в Германии.



Прошло 14 лет, и польский флаг стал развеваться возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Расширение альянса на бывшие страны Варшавского договора всё ещё болезненно воспринимается в Москве. Об этом в частности говорилось в первой серии ток-шоу «Территория правды», программы, которую Белсат посвятил годовщине образования и расширения НАТО.



ЕВГЕНИЙ КОЖОКИН, политолог, проректор Московского государственного института международных отношений: Если бы Соединённые Штаты готовы были быть союзниками, они бы услышали наши аргументы и не стали бы расширять НАТО. И у нас была бы другая ситуация в Европе и в мире.



Но наиболее болезненно расширение НАТО на восточный блок восприняли в Белоруссии, которой в то время уже руководил Александр Лукашенко.



ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ, политический обозреватель: Белоруссия имела с Западом очень плохие отношения. А у России с Западом отношения были намного лучше. И белорусское руководство часто пыталось спровоцировать Россию на конфликт с Западом.



«Ужасная тварь, которая с Запада подползает к нашей синеокой Белоруссии». Эта фраза Лукашенко, сказанная в начале президентской карьеры, пожалуй, навсегда войдёт в историю. Но время существенно повлияло на риторику главы страны.



АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Нам следует налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО, которые в конечном итоге укрепляли бы безопасность нашей страны. Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть как на врагов.



Что изменилось?



ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ: Сначала война с Грузией, потом война с Украиной в 2014 году. Эта политика России напугала всех постсоветских руководителей.



Мнение белорусов, однако, не успевает за Лукашенко. На улицах Минска вопрос о перспективе вступления в НАТО всё ещё вызывает преимущественно негативную реакцию.



МИНЧАНИН: Ни в коем случае, нечего нам делать в этом НАТО. Почему? Потому что это враги.



ВТОРОЙ МИНЧАНИН: У нас Союзное государство между Россией и Белоруссией. Россия — наш союзник, наш брат, поэтому только так.



МИНЧАНКА: Мы дружим с Россией — вот самое главное.



По мнению экспертов, в условиях противостояния России и НАТО как раз союз с Москвой создаёт угрозу для нашей безопасности. Ряд симуляций потенциального конфликта, который разрабатывается в альянсе, предусматривает атаку российских войск с территории Белоруссии.



ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ: Белоруссия может быть втянута в некий военный конфликт против своей воли.



В ответ на агрессивные действия Кремля НАТО существенно усиливает свою безопасность, особенно на востоке. Сейчас ведутся разговоры об увеличении присутствия американских солдат на территории Польши. Но в Варшаве подчёркивают, что Белоруссия для поляков не враг.



РОМУАЛЬД ШЕРЕМЕТЬЕВ: Белоруссия для нас является очень важной страной и была бы очень важным партнёром. Если брать во внимание историю, мы помним, что вместе с Великим Княжеством Литовским, которое было по сути Белоруссией, мы, поляки, создали Речь Посполитую, которая была нашей общей страной.



Через 20 лет после вступления в НАТО в Польше не жалеют о своём выборе и с трудом представляют, что было бы в противном случае.



РОМУАЛЬД ШЕРЕМЕТЬЕВ: Наверное, мы были бы в такой же ситуации, как Украина.



Дата выхода в эфир 15 марта 2019 года.