Ишингер: изворотливая Германия теряет свой «внешнеполитический вес»

Германии пора перестать уклоняться от жёстких решений, пишет на страницах Frankfurter Allgemeine глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. По его словам, «изворотливость» Берлина и действия по принципу «и нашим, и вашим» только подорвали доверие к стране, снизив её «внешнеполитический вес». Чтобы исправить ситуацию, немецким властям нужен «инструмент для поддержания дисциплины», советует автор.

Пять лет прошло с тех пор, как бывший президент Германии Йоахим Гаук призвал Германию взять на себя «большую ответственность» на международной политической арене, пишет на страницах Frankfurter Allgemeine глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Но с тех пор ситуация практически не изменилась, констатирует автор.

Германии «тяжело справляться» с нынешними «эпохальными геополитическими изменениями». Ведь для этого нужна чёткая внешнеполитическая стратегия, а Берлин предпочитает действовать по принципу «и нашим, и вашим»: сильный ЕС, но никаких денег для союза; «Северный поток — 2» и в то же время солидарность с Украиной; интеграция в оборонной сфере и односторонние эмбарго на поставки оружия; стратегическая автономия и крепкий трансатлантический альянс.

Всё чаще такая «изворотливость» не помогает добиться успеха и только подрывает доверие к Германии. Это же качество проявляется в вопросе увеличения расходов на оборону до требуемых НАТО 2% от ВВП. С одной стороны, на фоне появления новых угроз немецкие власти выступают за укрепление безопасности, с другой — отказываются от увеличения расходов на армию и проведения рискованных военных операций. На данный момент неизвестно, достигнет ли ФРГ отметки хотя бы в 1,5%. «А потом мы удивляемся, почему американцы вновь недовольны именно Германией», — отмечает глава Мюнхенской конференции.

При этом речь не идёт о том, чтобы сделать одолжение главе Белого дома Дональду Трампу, или о погоне за какими-то процентами, подчёркивает Ишингер. Весь смысл в том, чтобы бундесвер был способен урегулировать кризисную ситуацию, а также обеспечить безопасность границ и населения за счёт устрашения. Но на данный момент немецкой армии не хватает для этого ни ресурсов, ни умений. Так что увеличение оборонных расходов крайне необходимо, как и более эффективное распределение бюджетных средств в рамках сотрудничества с европейскими партнёрами.

Ишингер советует Берлину завести отдельный документ наподобие Белой книги, где будут изложены основные стратегические приоритеты. Следование им будет носить обязательный характер для всех задействованных сторон. Однако пока что Германии не хватает инструментов для эффективного координирования своей внешней, оборонной, а также европейской политики. Очень часто из Берлина звучат разрозненные голоса. К примеру, относительно недавно глава Министерства иностранных дел Хайко Маас предложил создать аналог SWIFT для обхода антииранских санкций США. Но канцлер Ангела Меркель отвергла эту идею, так как с ней её никто не согласовывал.

Из-за таких ситуаций Германия теряет свой «внешнеполитический вес», сетует автор. Также такое поведение ослабляет альянсы и организации, от которых в эпоху соперничества крупных держав Берлин зависит всё сильнее. Речь идёт о ЕС и НАТО, объясняет Ишингер. Поэтому немецким властям нужен «инструмент для поддержания дисциплины», чтобы избежать несогласованности.

Глава Мюнхенской конференции предлагает превратить Федеральный совет безопасности в крупный координационный орган, в котором будут проходить регулярные заседания на самых разных уровнях, а также разрабатываться необходимые решения. Потом канцлер Германии и министры будут их утверждать. По словам Ишингера, такая практика уже давно существует в Вашингтоне, Париже и Лондоне.

Такой подход позволит укрепить чувство солидарности и повысить уровень профессионализма, объясняет политик. Полностью избежать единоличных действий в коалиции не удастся, зато у Берлина появятся чёткие директивы, обязательные для выполнения всеми ведомствами. Германии пора перестать уклоняться от жёстких решений и начать принимать их в рамках согласованного процесса, после чего отстаивать их единым фронтом на международной арене. «Вот такую политику действительно можно назвать ответственной», — заключает Ишингер.