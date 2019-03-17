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Der Tagesspiegel: Берлин составит конкуренцию Мюнхену и Давосу в решении глобальных проблем

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В Берлине пройдёт Саммит глобальных решений, сообщает Der Tagesspiegel. В нём примут участие сотни специалистов из самых разных стран мира. Цель мероприятия — найти общие решения для тех проблем, перед которыми стоит человечество в эпоху «мирового беспорядка» и политики в духе «моя страна на первом месте», объясняет немецкое издание.
Der Tagesspiegel: Берлин составит конкуренцию Мюнхену и Давосу в решении глобальных проблем
Reuters

Наряду с Мюнхенской конференцией по безопасности и Всемирным экономическим форумом в Давосе в мире появилась ещё одна площадка для обсуждения вызовов, которые стоят перед современным обществом, и это берлинский Саммит глобальных решений, пишет Der Tagesspiegel. В нём примут участие эксперты из более чем 100 стран. Общее число участников достигает 1600 человек. Запланировано более 200 выступлений.

На фоне «мирового беспорядка» важность таких мероприятий невозможно переоценить, подчёркивает автор статьи. Сейчас большинство правительств руководствуются исключительно собственными национальными интересами и проводят политику в духе «моя страна на первом месте». При этом решение глобальных проблем, связанных с безопасностью, климатом, трудоустройством и развитием цифровых технологий требует совместных усилий в рамках «альянса мультилатералистов».

Двусторонние альянсы быстро приводят к политической изоляции, объясняет издание. В многополярном мире необходимо координировать отношения на основе общих принципов поведения, которые будут понятны всем. «Речь идёт о переходе на сторону тех, кто по логичным причинам не хочет разделяться. Давление со стороны таких людей как Трамп, Путин и Си должно напротив сподвигнуть к движению навстречу друг другу», — подчёркивает издание.

Саммит глобальных решений может в этом помочь. На все вопросы, которые будут обсуждаться в Берлине, нужно срочно найти ответы. «Позволю себе перефразировать Эйнштейна: будущее — это наш общий интерес, ведь мы собираемся в нём жить. И выживать», — заключает  автор статьи.

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Der Tagesspiegel Германия Европа
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