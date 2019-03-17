Der Tagesspiegel: Берлин составит конкуренцию Мюнхену и Давосу в решении глобальных проблем

20:35 «Севилья» победила «Эспаньол» в матче Примеры благодаря голу Бен-Йеддера «Севилья» одержала победу над барселонским «Эспаньолом» в матче 28-го тура испанской Примеры.

20:28 Министр нефти Венесуэлы приедет в Москву на открытие офиса PDVSA Министр нефти Венесуэлы, глава PDVSA Мануэль Кеведо планирует приехать в Москву для открытия офиса PDVSA и встречи с министром энергетики России Александром Новаком и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

20:28 Главный тренер ЦСКА высказался о травме Капризова в матче плей-офф КХЛ с «Динамо» Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал повреждение игрока своей команды Кирилла Капризова, которое он получил в третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со столичным «Динамо».

20:26 СБР не будет штрафовать Гараничева за отказ от выступления в эстафете на ЧМ Союз биатлонистов России (СБР) не намерен применять санкции с Евгению Гараничеву за отказ от выступления в эстафетной гонке в рамках чемпионата мира в шведском Эстерсунде.

20:15 На Украине мужчина бросил гранату в полицейских В Днепропетровской области Украины мужчина бросил гранату в сторону полицейских.

20:10 Каррера присутствует на матче 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» Бывший главный тренер московского «Спартака» итальянец Массимо Каррера присутствует на матче красно-белых с петербургским «Зенитом», который проходит в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

20:05 Глава СБР оценил выступление сборной России на ЧМ в Эстерсунде Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

20:03 Данные бортовых самописцев указывают на сходство авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии Данные, полученные с бортовых самописцев разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8, указывают на то, что произошедшая трагедия похожа на крушение аналогичного лайнера в Индонезии в октябре 2018 года.

19:59 Хованцев останется главным тренером сборной России по биатлону минимум до ОИ-2022 Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что намерен оставить Анатолия Хованцева на посту главного тренера национальной команды.

19:58 В Белом доме предостерегли КНДР от возвращения к ракетным испытаниям Возвращение КНДР к ракетным испытаниям будет расценено Соединёнными Штатами как злоупотребление доверием, заявил исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни.

19:50 Сборная России по биатлону показала лучший результат на ЧМ с 2011 года Сборная России заняла седьмое место в общекомандном медальном зачёте на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

19:46 Несколько человек пострадали в результате взрыва в Лос-Анджелесе Несколько человек получили ранения в результате взрыва в Лос-Анджелесе, причиной которого, по предварительным данным, стала утечка газа.

19:43 Мусаев считает, что пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Локомотивом» был назначен неверно Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев остался недоволен работой арбитра в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом», в котором краснодарский клуб потерпел поражение.

19:38 Российские кёрлингистки проиграли команде Южной Кореи на чемпионате мира в Силькеборге Женская сборная России потерпела поражение от национальной команды Южной Кореи в третьем матче кругового турнира чемпионата мира по кёрлингу в датском Силькеборге.

19:37 Сирия потребовала от Запада компенсацию за последствия вооружённого вмешательства В МИД Сирии заявили, что стране не нужна помощь от государств Запада в послевоенной реконструкции, однако Дамаск требует выплатить компенсацию за нанесённый урон в результате вооружённого вмешательства коалиции во главе с США.

19:29 Гараничев отказался общаться с прессой после масс-старта на ЧМ в Эстерсунде Российский биатлонист Евгений Гараничев отказался общаться с представителями СМИ после завершения гонки на 15 км с общим стартом на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

19:28 Мяч Глушакова в ворота «Зенита» стал для «Спартака» 1500-м голом в чемпионатах России Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» забил 1500-й мяч красно-белых в чемпионатах страны.

19:24 Сёмин считает, что матч с «Краснодаром» стал одним из лучших в сезоне для «Локомотива» Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

19:22 «Локомотив» сократил отставание в серии второго раунда плей-офф КХЛ, обыграв СКА Ярославский «Локомотив» одержал победу над санкт-петербургским СКА в третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

19:22 Савченко прокомментировала ход президентской кампании на Украине Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко прокомментировала ход президентской кампании в стране.

19:18 ЦСКА обыграл «Динамо» и повёл в серии второго раунда плей-офф КХЛ Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Динамо» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

19:13 Болтон назвал причину осложнения процесса переговоров США и России Заявления оппонентов президента США Дональда Трампа о его «сговоре с Россией» осложняют урегулирование отношений между Вашингтоном и Москвой.

19:07 «Ливерпуль» вырвал победу над «Фулхэмом» в 31-м туре АПЛ «Ливерпуль» на выезде обыграл лондонский «Фулхэм» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

19:02 Новак предложил провести переговоры по дальнейшим шагам ОПЕК+ в мае Российский министр энергетики Александр Новак отметил, что для определения следующих шагов ОПЕК+ на мировом нефтяном рынке будет приемлемо провести переговоры в мае.

19:01 Биатлонистка Юрлова-Перхт призналась, что думала завершить спортивную карьеру после 2018 года Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала свой результат в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

18:47 В Хакасии ликвидировали пожар на заводе «Искож» В МЧС Хакасии сообщили о ликвидации возгорания на территории неэксплуатируемого цеха завода «Искож».

18:43 Итальянец Виндиш выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону, Логинов — четвёртый Итальянский биатлонист Доминик Виндиш завоевал золото в масс-старте на 15 км в рамках чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

18:36 Медведчук: США ввели внешнее управление на Украине Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что в настоящий момент есть основания утверждать, что США ввели внешнее управление на Украине.

18:26 Пять человек задержаны по делу о беспорядках в телецентре в Сербии Судья Милан Маринович заявил, что по делу о беспорядках в телецентре в Белграде были задержаны пять человек.

18:24 «Локомотив» обыграл «Краснодар» в 20-м туре РПЛ благодаря голу с пенальти Московский «Локомотив» одержал домашнюю победу над «Краснодаром» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

18:17 Тимошенко заявила о намерении наказать Порошенко за коррупцию в армии Кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что планирует добиться того, чтобы действующий украинский лидер Пётр Порошенко и его окружение ответили перед законом за коррупцию в армии.

18:07 Москва в 2021 году примет чемпионат мира по скалолазанию Ассамблея Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) объявила, что чемпионат мира 2021 года по данному виду спорта пройдёт в Москве.

18:07 Франция передала Эфиопии данные бортовых самописцев разбившегося Boeing Французские власти передали Эфиопии данные бортовых самописцев разбившегося самолёта Boeing 737 MAX.

17:54 Медведчук рассказал о нежелании Европы вовлекать США в переговоры по Донбассу Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что европейские партнёры Украины всегда были против участия США в переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе.

17:52 Лыжник Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Швеции Россиянин Александр Большунов завоевал золото в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем на 12-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне.

17:44 Сборная России по регби уступила Грузии и стала четвёртой на чемпионате Европы Сборная России потерпела поражение от команды Грузии в заключительном матче чемпионата Европы по регби в Краснодаре.

17:39 В Кремле прокомментировали слова Болтона о переговорах по разоружению Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о возможности проведения переговоров по разоружению между российской и американской сторонами.

17:32 Эксперт оценил заявление Порошенко о попытках сорвать выборы на Украине Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что уличные беспорядки в стране являются, по его мнению, попыткой сорвать выборы.

17:30 Хованцев рассказал, что помогло Юрловой-Перхт завоевать серебро ЧМ по биатлону Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результат Екатерины Юрловой-Перхт в масс-старте на 12,5 км на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

17:23 В Афганистане разбился американский беспилотник Американский беспилотник потерпел крушение в афганской провинции Парван из-за неисправности.

17:14 Экс-тренер «Спартака» Каррера находится на матче «Локомотив» — «Краснодар» Бывший главный тренер московского «Спартака» итальянец Массимо Каррера присутствует на матче 20-го тура Российской премьер-лиги между столичным «Локомотивом» и «Краснодаром».

17:13 Следовавший в Москву самолёт вернулся в аэропорт вылета из-за недомогания пассажира Самолёт, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт Пулково из-за плохого самочувствия пассажира.

17:05 В «Урале» встали на защиту Погребняка после его слов о легионерах в сборной России Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал высказывания футболиста команды Павла Погребняка об иностранных игроках в сборной России.

17:01 В ДНР предупредили о возможной провокации ВСУ в Мариуполе Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики предупредила о возможной провокации со стороны ВСУ в Мариуполе.

16:50 Кудрин спрогнозировал ослабление экономики США Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономика США ослабеет со временем, но произойдёт это не в ближайшие десятилетия.

16:41 Юрлова-Перхт расплакалась после завоевания серебряной медали ЧМ по биатлону Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт не смогла сдержать слёз радости после завоевания серебра в масс-старте на 12,5 км на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

16:40 Болтон не исключил переговоров с Россией по контролю над вооружениями Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не исключил переговоров с Россией по контролю над вооружениями, а также отметил возможность включения Китая в эту дискуссию.

16:30 Порошенко заявил о попытках сорвать выборы на Украине с помощью уличных беспорядков Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что кампанию общения кандидатов в президенты страны с избирателями пытаются перевести в формат уличных беспорядков, что является, по его мнению, попыткой сорвать выборы.

16:24 «Ювентус» потерпел первое поражение в текущем сезоне Серии А Туринский «Ювентус» проиграл «Дженоа» в матче 28-го тура итальянской футбольной Серии А.