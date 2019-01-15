HP: о переговорах в Хельсинки спросите Путина — он наверняка их записал, уверены в США

Владимир Путин, прошедший подготовку в КГБ и долгое время работавший в качестве секретного агента в Европе, мог тайно сделать запись встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки, пишет The Huffington Post. Такого мнения придерживаются опрошенные изданием экс-сотрудники разведки и Госдепартамента США. Как отмечает корреспондент издания, если подобная запись имеется у России, а у США её нет, это может дать Москве существенные преимущества в переговорах с Вашингтоном.

«Если сотрудникам американского правительства так отчаянно необходима информация о хельсинском саммите Дональда Трампа с Владимиром Путиным, возможно, им стоит просто спросить об этом шпиона, прошедшего подготовку в КГБ», — замечает на страницах The Huffington Post старший корреспондент издания в Белом Доме Шириш Дат. Проработав 16 лет в качестве секретного агента в Восточной Европе, Владимир Владимирович Путин наверняка научился использовать скрытые записывающие устройства, предполагают бывшие американские дипломаты и сотрудники разведки, добавляя, что подобным оборудованием российский президент легко мог воспользоваться и во время двухчасовой встречи с американским лидером.

«Путин в первую очередь бывший агент КГБ, а во вторую —российский президент. Мы не можем с уверенностью сказать, что он делал в данном случае, но он бы, разумеется, попытался найти рычаг давления на главную мишень всех разведок мира», — считает бывший аналитик ЦРУ и член Совета национальной безопасности при президенте Обаме Нед Прайс.

С этой точкой зрения согласен и бывший сотрудник Госдепартамента США времён президентства Джорджа Буша—младшего Эллиот Коэн. «Конечно, он записал всё. Это ещё одно крупное нарушение норм и очередной пример паралича дипломатии в действии», — полагает эксперт.

Как отмечается в статье, ни один из членов Совета по национальной безопасности президента Трампа не ответил на вопросы HuffPost о вероятности того, что Путин тайно сделал запись встречи.

Если у Владимира Путина имеется запись встречи двух лидеров, а у США — нет, «это даст России существенное преимущество в случае возникновения спора о договорённостях, заключённых в ходе переговоров», убеждён автор.

Как напоминает журналист, в минувшее воскресенье газета The Washington Post сообщила, что Трамп отказался делиться подробностями своих бесед с Путиным в Хельсинки и в ходе других встреч. Более того, даже записи переводчика из Госдепартамента с последнего саммита были конфискованы.

Днём ранее газета The New York Times сообщила, что увольнение экс-главы ФБР Джеймса Коми главой Белого дома в мае 2017 года из-за «российского расследования» дало бюро повод начать в отношении американского лидера новое расследование с целью определить, не действует ли он в интересах России. Сам Трамп заявил репортёрам в понедельник, что «никогда не работал на Россию».