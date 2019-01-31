Тревожная схема — обозреватели MSNBC о встрече Трампа с Путиным без переводчиков

Недавние сообщения о том, что в ходе одного из мероприятий в ходе саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе президент США Дональд Трамп всё-таки пообщался с Владимиром Путиным, вызывают ряд вопросов к американскому лидеру, передаёт MSNBC. По мнению обозревателей канала, тот факт, что Трамп далеко не в первый раз ведёт переговоры со своим российским коллегой без свидетелей с американской стороны, должен по-настоящему встревожить американцев.

Белый дом признал, что президент Трамп и его российский коллега Владимир Путин провели неформальную встречу в Буэнос-Айресе на ноябрьском саммите G20. Однако новые данные говорят о том, их разговор был куда дольше и содержательней, а также, что при Трампе не было американцев. В ноябре Трамп демонстративно отменил запланированную встречу с Путиным…

Можно сказать, что это новый тренд. Такое ощущение, что президент Соединённых Штатов боится, что какой-нибудь американец услышит его разговоры с Владимиром Путиным. Да, такое постоянное происходит.

Значит, в ноябре он отменил встречу с Путиным из-за провокационного захвата Россией украинских кораблей и моряков. Трамп написал в Twitter следующее: «Я с нетерпением жду нового содержательного саммита как только ситуация разрешится». Однако, по данным The Financial Times, лидеры прообщались несколько минут вечером в конце одного мероприятия, а сам разговор шёл без переводчиков или стенографистов с американской стороны, которые могли бы записать сказанное.

Сьюзан, здесь есть ещё один момент: почему так получается, что с ними никогда не бывает переводчиков с американской стороны? А если переводчик и есть, то это всегда оказывается переводчик Владимира Путина?

СЬЮЗАН ДЕЛЬ ПЕРСИО, стратег Республиканской партии: Потому что президент Трамп не доверяет разведсообществу и собственной команде. Я хочу сказать, что всё началось ещё с попытки Джареда Кушнера установить тайный канал связи с русскими сразу после выборов. Он всегда хотел иметь свободный канал связи, он говорил, что найдёт его и ему всё равно, что его команда по обеспечению безопасности и разведслужбы об этом ничего не знают. Именно поэтому вчерашние : Потому что президент Трамп не доверяет разведсообществу и собственной команде. Я хочу сказать, что всё началось ещё с попытки Джареда Кушнера установить тайный канал связи с русскими сразу после выборов. Он всегда хотел иметь свободный канал связи, он говорил, что найдёт его и ему всё равно, что его команда по обеспечению безопасности и разведслужбы об этом ничего не знают. Именно поэтому вчерашние слушания — это такой хороший знак: члены разведсообщества честно и открыто выступили перед американцами, показав, что не боятся Дональда Трампа.

И они лгали, снова и снова. Я помню… боже, я помню: в марте 2017 года я разговаривал с Марком Гальпериным, когда всё ещё было относительно тихо, и российское дело только начинало разворачиваться. Я спросил: кто сейчас под ударом? И он ответил: прежде всего, Дональд Трамп-младший. И мы все удивились: при чём тут Дональд-младший? Что с ним не так? У него не оказалось лицензии на охоту в Айдахо? Однако и вы, и Марк, а также многие другие проделали невероятную работу, освещая все эти контакты с русскими. Вы узнали, что Дональд Трамп и вся его команда лгут об этом уже два года!

ДЖОН ХЕЙЛЕМЕНН, аналитик по вопросам национальной политики: Это просто невероятно — я имею в виду размах этих контактов; мы недавно все их перечисляли. Но я бы хотел вернуться к словам Сьюзан. Да, Дональд Трамп, очевидно, не доверяет своим разведслужбам. Но я бы хотел выразиться более точно: Дональд Трамп не хочет, чтобы вообще кто-то с американской стороны знал, о чём он говорил с Владимиром Путиным. Американские президенты даже в ходе личных встреч общаются с главами государств в присутствии кого-то с американской стороны не просто так: остальному правительству нужно знать, что происходило на этой встрече и у них должна быть возможность фиксировать действия противоположной стороны.





О чём бы Трамп ни говорил с Путиным, он не хочет, чтобы другие американцы об этом знали. И от этого просто мурашки бегут по коже: это происходит всё время. Каждый раз, когда он встречается с Путиным, об этом сначала нет никаких сведений, об этом ничего не говорят прессе; эти разговоры никогда не слышат члены американского правительства. Эта схема действительно беспокоит и настораживает.

Дата выхода в эфир 30 января 2019 года.