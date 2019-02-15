Иванка Трамп: у немцев больше общего с Америкой, чем с Россией

«Я думаю, немцы понимают и знают, что у них гораздо больше общего с Америкой, чем с Россией», — заявила в интервью Bild советница и дочь президента США Иванка Трамп. Она напомнила, что у граждан Германии и её страны общие взгляды на многие вещи. «Мы не должны позволить силам с политической повесткой нас расколоть», — подчеркнула Иванка.

Экономическая эмансипация женщин может помочь в вопросах обороны, заявила в интервью Bild советница и дочь президента США Иванка Трамп. Именно с этим посылом она приехала на Мюнхенскую конференцию по безопасности. «Когда мы поддерживаем женщин, они больше вкладывают в семью и общество, а это в свою очередь укрепляет мир и благосостояние, — объяснила она. — Мужчины и женщины должны иметь равные права во всех сферах экономики, и тогда мы сможем обеспечить глобальную безопасность». Исследования показывают, что страны с более высоким участием женщин на рынке труда менее склонны решать международные конфликты силовыми методами, добавила Иванка.



«Германия — это один из наших важнейших партнёров в самых разных областях, особенно в сфере экономики и безопасности, — продолжила дочь Трампа. — Я с большим уважением отношусь к канцлеру Германии Меркель и той лидирующей роли, которую она играет на мировой арене. Я лично очень ценю общение с ней — мне нравится её чувство юмора». К тому же глава ФРГ разделяет её цели по предоставлению женщинами больших возможностей для профессионального роста, отметила Иванка.



Также советница главы Белого дома прокомментировала результаты недавнего опроса в Германии, согласно которому немцы больше доверяют главе Кремля Владимиру Путину, чем её отцу: «Я думаю, немцы понимают и знают, что у них гораздо больше общего с Америкой, чем с Россией. У нас общие взгляды на индивидуальную свободу, верховенство права и значение равных экономических возможностей. Мы не должны позволить силам с политической повесткой нас расколоть».



В завершение интервью Иванка сказала, что «очень гордится своим отцом». «Его правительство приняло важные реформы, которые увеличили благосостояние Америки, сделали её сильнее и безопаснее. Экономика США стремительно растёт! Благодаря стараниям президента предоставить экономические возможности всем американцам, в США работает больше людей, чем когда-либо», — подчеркнула она.