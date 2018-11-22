MSNBC: Иванка Трамп прокололась на том, за что ругали Клинтон — что скажет папа?

Будучи советником своего отца, Иванка Трамп использовала личную электронную почту для официальных нужд, передаёт MSNBC. Телеканал напоминает, что такое же поведение позволяла себе Хиллари Клинтон, когда была госсекретарём, и Дональд Трамп требовал посадить её за это в тюрьму. MSNBC задаётся вопросом: какого наказания президент должен требовать для собственной дочери?

Сегодня утром мы начнём с новых сообщений об Иванке Трамп. Теперь её адвокат признаёт, что она использовала свою личную электронную почту для переписки с сотрудниками Белого дома. Итак, вопрос к президенту: если Хиллари Клинтон за использование частного аккаунта следовало посадить в тюрьму, заслуживает ли того же наказания ваша дочь?



Всё это мы разберём подробно с нашими замечательными гостями. Среди них — человек, чей запрос в хранилище данных помог обнаружить эти электронные письма. Но сначала я хочу рассказать вам, что именно происходит.



Официальный представитель адвоката Иванки Трамп теперь признаёт, что в прошлом году она, цитирую, «время от времени» пользовалась личной электронной почтой для переписки с сотрудниками администрации. Как пишет The Washington Post, это может быть нарушением правил обращения с данными федерального правительства.



По сообщениям, Иванка использовала частный сервер. Можете ли вы поверить в то, что мы снова говорим о частном сервере? Это продолжалось и после того, как весной прошлого года она стала советником президента. Однако её адвокат утверждает, что она прекратила использовать этот сервер, когда узнала, что это может быть нарушением.



Цитирую: «Начиная работать в правительстве, уже получив официальный аккаунт, но ещё не получив от Белого дома тех же инструкций, что и люди, начавшие работать раньше неё, госпожа Трамп иногда пользовалась личным аккаунтом, почти исключительно для логистики и составления графиков, касающихся членов её семьи».



Тем не менее, здесь есть разительное сходство с теми же дурными привычками, за которые Хиллари Клинтон удостоилась разгромной критики от президента Трампа во время предвыборной кампании 2016 года.



ДОНАЛЬД ТРАМП, кандидат в президенты США: Одно я вам гарантирую: об этой электронной переписке мы будем говорить каждый миг каждого дня.



Электронные письма мошенницы Хиллари…



Как может Хиллари управлять этой страной, когда она не может управлять даже своей электронной почтой?



Это самый большой скандал со времён Уотергейта.



А если она будет управлять страной? Она даже электронной почтой управлять не умеет!



Ей место в тюрьме.



Чувствую, на подходе видео из серии «Кто обзывается, тот сам так называется»! В обоих случаях эти женщины использовали частную электронную почту для переписки с правительственными чиновниками. Обе обратились к частным адвокатам, чтобы решить, какие письма заслуживают рассмотрения, а какие следует оставить у себя. Как и (Иванка. — ИноТВ) Трамп, Хиллари заявила, что не знала правил, касающихся электронной переписки.



Но есть и существенные различия. Трамп, по всей видимости, использовала частную электронную почту около семи месяцев: с февраля по осень 2017 года. Хиллари Клинтон — все четыре года, что занимала пост госсекретаря.



По словам людей, имеющих отношение к внутренней проверке, начавшейся в прошлом году, адвокат госпожи Трамп нашёл менее тысячи писем, в которых обсуждался её официальный график, и менее ста, в которых она обсуждала государственные дела с другими сотрудниками администрации. Для сравнения: адвокаты Клинтон установили, что около 30 тысяч её электронных писем касались официальных дел и должны были быть переданы Госдепартаменту.



По данным ФБР, ещё 31 тысяча писем была уничтожена, после того как Клинтон сочла их личными. Адвокат Трамп заявляет, что ни одно из её писем уничтожено не было. Кроме того, адвокат Трамп настаивает, что ни в одном из её писем не содержалось секретной информации. На данный момент ничего такого не обнаружено, но точно мы не знаем: мы ещё не всё видели.



С другой стороны, Госдепартамент установил, что более 2000 электронных писем Клинтон включали в себя секретную информацию, а в некоторых случаях на них был гриф «Совершенно секретно».



Дата выхода в эфир 20 ноября 2018 года.