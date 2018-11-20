MSNBC: как и Клинтон, в Белом доме Иванка Трамп не сразу освоила рабочую почту

Как выяснили американские СМИ, вопреки правилам о правительственных документах во время работы в Белом доме Иванка Трамп отправила сотни электронных писем коллегам с личной почты. Не знала, утверждают адвокаты. Жаль, что Иванка не слушала, как во время президентской гонки её отец ругал экс-госсекретаря Хиллари Клинтон за «мошенничество» с использованием личной почты для рабочей переписки, иронизирует MSNBC.

Сегодня поговорим о последних новостях из Белого дома. Как сообщает The Washington Post в одном из своих последних материалов, Иванка Трамп, цитирую, «в прошлом году отправила сотни электронных писем советникам Белого дома, лицам, состоящем в Кабинете президента, и своим помощникам через личную почту. Многие из этих писем были отправлены в нарушение правил о правительственных документах».

В заявлении, сделанном через официальных представителей, адвокат Иванки Трамп попытался объяснить, почему она использовала личный почтовый ящик. Адвокат заверил, что Иванка отправляла рабочие письма через личный аккаунт только до того момента, как прошла ознакомление с правилами использования рабочей почты.

Да уж, вот бы кто-нибудь поведал Иванке Трамп о правилах Белого дома относительно личного почтового ящика до того, как она начала там работать…

ДОНАЛЬД ТРАМП, кандидат в президенты США (октябрь 2016 года): Просто невероятно, как Хиллари Клинтон сошли с рук ложь о её электронной почте, это мошенничество, это должностное преступление.

(ноябрь 2016 года)

Мы знаем, что Хиллари Клинтон нельзя доверять безопасность Америки. Вспомните только эту историю с её электронной почтой. Можем ли мы вообще доверить ей нашу безопасность?

Как Хиллари может разобраться с нашей страной, когда она даже не в состоянии разобраться с собственной электронной почтой?

Да она даже не может вспомнить, рассказывал ли ей кто-нибудь о том, как пользоваться её электронной почтой. «Вам рассказывали, как пользоваться почтой?» — «Не помню».

По всей видимости, эти заявления, сделанные во время предвыборной гонки, Иванка не слушала.

Дата выхода в эфир 19 ноября 2018 года.