Bloomberg: бизнес-империя Трампа попала под прицел демократов

Взяв под контроль Палату представителей, демократы собираются обрушить на главу Белого дома Дональда Трампа шквал судебных повесток, сообщает Bloomberg. Их интересует, как сильно он до сих пор вовлечён в ведение бизнеса и не поддерживают ли его компании контакты с иностранными государствами, в частности Россией и Саудовской Аравией. Один из конгрессменов даже предположила, что организации всего лишь служат прикрытием для «отмывания денег».
Президенту США Дональду Трампу придётся свыкнуться с тем, что в следующем году его бизнес, славящийся своей непрозрачностью, будет находиться под более пристальным наблюдением, пишет Bloomberg.
Когда демократы получат контроль за Палатой представителей, они собираются обрушить на компании главы Белого дома шквал судебных повесток. Они хотят узнать, насколько плотный контакт президент поддерживает с их руководителями и обсуждает ли он вопросы бизнеса со своими сыновьями Эриком и Дональдом-младшим, которых оставил за главных.
Демократов интересуют контакты компаний Трампа с иностранными государства, в частности Россией и Саудовской Аравией, а также кредиты, которые они брали в Deutsche Bank. Один из конгрессменов даже предположила, что компании служат прикрытием для «отмывания денег». В свою очередь президент США пригрозил, что даст «по-военному» жёсткий ответ на нападки в свой адрес.
Местные власти и власти штата в Нью-Йорке, а также федеральные прокуроры в Манхэттене уже ведут расследования, касающиеся бизнеса президента, но в основном делают это тайно. Но не ограниченные по времени расследования, инициированные конгрессом, позволят выйти на новый уровень, поясняет издание.
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