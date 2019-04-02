Столтенберг: если шведы хотят гарантированной защиты — придётся вступить в НАТО

В случае необходимости НАТО может очень быстро включить в свой состав Швецию — но только в том случае, если этого захотят сами шведы, пишет Expressen со ссылкой на заявление генерального секретаря блока Йенса Столтенберга. Тем не менее, генсек напомнил, что в случае военной агрессии по отношению к Швеции, НАТО гарантированно за неё вступится только если страна будет членом блока.

Для Швеции двери в НАТО широко открыты, приводит Expressen слова генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. При этом, по его словам, одного лишь сотрудничества между Стокгольмом и военным блоком недостаточно для того, чтобы НАТО защитило Швецию в случае нападения.

В четверг НАТО празднует свой 70-летний юбилей, и в интервью шведским СМИ бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг сообщил, что Стокгольм можно быстро принять в альянс, в случае если этого захотят сами шведы.

«Я вполне понимаю, что как генеральный секретарь НАТО, и, особенно, как норвежский генсек, я не должен давать шведам советы о том, нужно ли им вступать в альянс или нет. Однако я уверен, что Швеции там будут рады и быстро её примут в качестве полноправного члена», — сообщил Столтенберг.

По его словам, Швеция на данный момент является ценным партнёром блока, однако в нынешних обстоятельствах этого недостаточно для того, чтобы НАТО заступилось за Стокгольм в случае военной агрессии.

«Швеция может когда угодно прийти в НАТО и попросить о консультации. Швеция может когда угодно сесть за стол переговоров и обсудить с членами НАТО какой-нибудь кризис. Однако автоматические гарантии защиты, которые являются основой НАТО, распространяются только на членов блока», — подчеркнул генсек.

Кроме того, учитывая, что Швеция является только партнёром НАТО, никто от неё не требует, чтобы она подняла свои оборонные расходы до уровня 2% ВВП — планки, к которой стремится военный блок.

«Мы политики, и я понимаю, как это сложно вкладываться в оборону. Политики от всех партий обычно предпочитают финансировать скорее здравоохранение, образование, школы и инфраструктуру, чем оборону. Поэтом Швеция, Норвегия, а также большинство стран Европы серьёзно урезали свои оборонные бюджеты после окончания холодной войны. Однако сейчас напряжённость снова растёт», — подытожил Столтенберг.