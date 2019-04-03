Times: в канун своего 70-летия НАТО собирается дать России отпор на Чёрном море

В канун своего 70-летнего юбилея НАТО собирается нарастить своё военное присутствие в Чёрном море, чтобы дать отпор России, которая укрепила свои позиции в этом регионе, пишет The Times. Кроме того, как отмечает издание, военный блок собирается объявить о новых мерах поддержки Украины и Грузии, столкнувшихся с «российской агрессией».

На фоне намечающейся гонки вооружений на восточном фланге Европы НАТО собирается усилить своё присутствие в Чёрном море, для того чтобы ответить на действия России, которая наращивает в этом регионе свой военный потенциал, пишет The Times.

Военный блок собирается отметить своё 70-летие, объявив о новых мерах по поддержке Украины и Грузии в свете предполагаемой «российской агрессии» и намерений Москвы развернуть в «захваченном»* Крыму бомбардировщики, способные нести ядерное оружие.

Кроме того, НАТО собирается выделить £260 млн на создание военных складов на авиабазе неподалёку от польского города Повидз. Таким образом альянс надеется уменьшить время, необходимое для подхода подкреплений к линии фронта в случае «российского вторжения».

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Россия будет главной темой на переговорах министров иностранных дел альянса в Вашингтоне, особенно на фоне развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Россия продолжает нарушать условия ДРСМД, разрабатывая и развёртывая ракеты 9М729, — заявил Столтенберг. — Эти ракеты тяжело засечь, что понижает порог для применения ядерного оружия и делает мир менее безопасным».

Кроме того, как отметил генсек НАТО, альянс «беспокоит характер агрессивного поведения России, включая её действия против Украины и захват украинских моряков и кораблей неподалёку от Азовского моря».

Акцент НАТО на Чёрном море говорит о важной роли Турции, которая контролирует вход в Средиземное море. При этом между Вашингтоном и Анкарой сложились напряжённые отношения из-за покупки Турцией российских комплексов С-400.

Тем временем в Крыму Россия уже укрепила свой Черноморский флот, который Москва использовала в Восточном Средиземноморье для поддержки войск в Сирии. Кроме того, Украина обвинила Путина в развитии военной инфраструктуры в Крыму с целью развёртывания на полуострове ядерных боеголовок.

В этом контексте НАТО в последнее время укрепляет отношения с Украиной и Грузией. Что касается последней страны, то после того, как в прошлом месяце Столтенберг посетил в Грузии учения, в понедельник на якорь в грузинском порту Поти встали четыре корабля НАТО.

С момента «аннексии» Крыма Россия усилила там своё военное присутствие: в общей сложности Черноморский флот, базирующийся в Севастополе, получил около 20 новых фрегатов, подлодок и прочих судов. Кроме того, Москва развернула на полуострове истребители и ракетные комплексы С-400.

Ахиллесовой пятой НАТО в Северо-Восточной Европе остаётся Сувалкский коридор — 140-километровая полоса между Восточной Польшей и Прибалтикой. Стремительное наступление России в этой точке может привести к отсечению прибалтийских государств от остального НАТО. В этом контексте альянс укрепил в данном регионе свою оборону, разместив там более 4 тыс. человек.

Тем не менее к связям НАТО и России президент США Дональд Трамп склонен относиться с оптимизмом. «Я надеюсь, что у нас хорошие отношения с Россией. Однако, я думаю, тот факт, что у нас есть НАТО и НАТО стало намного сильнее с тех пор, как я стал президентом, а мы собрали больше денег… Я думаю, что с Россией мы поладим», — заявил он.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).