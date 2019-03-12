WSJ: США спасают Украину от «удушья» кораблями береговой охраны
В Клинике гинекологии и акушерства в Скопье родился ребёнок весом 5 700 граммов. Отмечается, что для Северной Македонии данный показатель стал рекордным.
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор арестован в американском городе Майами после, как предполагается, инцидента с фанатом.
Гражданина Франции Мехди Неммуша, признанного виновным в убийстве четырёх человек в еврейском музее Брюсселя в 2014 году, приговорили к пожизненному заключению. Его сообщника Насера Бендрера — к 15 годам лишения свободы.
Аналитики Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН полагают, что экономика Крыма в 2020–2030 годах будет расти на 5–6% в год.
Спикер палаты представителей Соединённых Штатов Нэнси Пелоси в интервью The Washington Post заявила, что американский лидер Дональд Трамп «не стоит» импичмента.
Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что в ходе переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй сторонам удалось согласовать документ по ирландской границе, который дополнит соглашение по брекситу.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москве и Вашингтону необходим полноформатный диалог.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе встречи с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Страсбурге согласовала изменения в соглашении по вопросу выхода страны из состава Европейского союза.
Начальник Центрального управления безопасности военной службы полковник Николай Швец заявил, что Вооружённые силы Украины усилили охрану складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.
Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов прокомментировал ситуацию вокруг возможного выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал заявление главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о переплатах россиян за коммунальные услуги.
С начала президентской кампании сотрудники правоохранительных органов Киева зафиксировали 350 сообщений о нарушении избирательного законодательства Украины.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своём Twitter заявил, что жители Боливарианской Республики преодолеют последствия перебоев в подаче электроэнергии, а законные власти страны смогут одержать победу в «войне за электричество», несмотря на политику отдельных государств.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала ICTV прокомментировал ситуацию вокруг рассматриваемого судом Киева дела о своём несоответствии занимаемой должности.
Представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас в своём Twitter сообщил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прилетела в Страсбург для обсуждения вопросов брексита с главой ЕК Жан-Клодом Юнкером.
Национальная ассамблея Боливарианской Республики объявила режим чрезвычайного положения в стране из-за перебоев в подаче электроэнергии. Отмечается, что данное решение было принято по запросу лидера оппозиционного парламента Хуана Гуаидо.
Московский ЦСКА разгромил польскую «Зелену Гуру» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Стала известна зарплата французского специалиста Зинедина Зидана, которую он будет получать после возвращения в мадридский футбольный клуб «Реал» на пост главного тренера.
Россиянка Наталья Вихлянцева потерпела поражение от немки Анжелики Кербер в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.
Депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев рассказал, при каком условии у страны есть шанс выжить.
Принято официальное решение, согласно которому в новом сезоне «Формулы-1» пилоты будут получать одно очко за быстрейший круг в гонке.
В Московской области провели более 113 тыс. экологических уроков о раздельном сборе отходов с начала 2019 года, сообщает телеканал «360». В них приняли участие около 720 тыс. учеников.
Федеральное управление авиации США (FAA) считает лайнер Boeing 737 Max пригодным для полётов, несмотря на авиакатастрофу в Эфиопии. Об этом говорится в распространённом заявлении ведомства.
Французский специалист Зинедин Зидан прокомментировал своё возвращение на пост главного тренера мадридского футбольного клуба «Реал».
Основатель группы Kiss Джим Симмонс в беседе с kp.ru рассказал о прощальных концертах в России.
В Оренбургской области прогнозируют ухудшение погоды, в том числе осадки и штормовой ветер, сообщает RIA56.
В Татарстане завели уголовное дело по факту травмирования 82-летней пенсионерки в результате падения наледи с крыши. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на портал СУ СК России по региону.
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков во время своего визита в Бразилию обсудил в МИД латиноамериканской страны развитие двусторонних отношений.
Жителю Перми Павлу Шишкову, получившему счёт за коммунальные услуги за февраль на 2 млн рублей, сделали перерасчёт. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-релиз Инспекции государственного жилищного надзора.
Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН оценил сообщения о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за кризисной ситуации с брекситом.
В Краснодарском крае перед судом предстанут двое хирургов, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
Арестованный на десять суток по административному делу о неповиновении полицейскому российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко был освобождён из-под стражи в Минеральных Водах.
Замначальника Главного следственного управления Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе заявил, что правоохранительные органы страны проводят следственные действия в рамках дела, связанного с финансированием партии «Батькивщина», которую возглавляет кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко.
Бывший главный тренер московского «Спартака» итальянец Массимо Каррера, который прилетел в Москву, ответил на вопрос о возможном возвращении на пост наставника команды.
В помещении отдела МВД по Новоусманскому району Воронежской области идут обыски, передаёт телеканал «Вести Воронеж».
Мадридский футбольный клуб «Реал» опубликовал видео, посвящённое возвращению на пост главного тренера команды французского специалиста Зинедина Зидана.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан положительно оценил решение президента Алжира Абдельазиза Бутефлики отказаться от участия в выборах нового главы государства.
Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга устанавливает обстоятельства падения глыбы льда с крыши на детскую коляску, сообщает URA.RU.
В хабаровском зоосаде «Приамурский» прокомментировали сообщения о пропаже одного из трёх леопардов, передаёт ИА «Хабаровский край».
Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев прокомментировал результат домашнего матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» (2:2).
США пригрозили Германии, что ограничат обмен разведывательной информацией, если немецкая сторона продолжит сотрудничать с китайской компанией Huawei при создании телекоммуникационной структуры в стране.
В Ижевске расследуют уголовное дело в отношении 30-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления по статье «Истязание». Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
Камеры с распознаванием лиц могут быть установлены на улицах Кирова до 2024 года, сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию вокруг скифского золота.
Новый главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан хочет видеть в своей команде полузащитника лондонского «Челси» и сборной Франции по футболу Н'Голо Канте.
Гагаринский районный суд Москвы принял решение об обращении в доход государства имущества на 380 млн рублей, которое принадлежало обвиняемому в коррупции сотруднику ФСБ Дмитрию Сенину — соучастнику полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова была номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам февраля.
Соединённые Штаты рассматривают дополнительные санкции в отношении проекта «Северный поток — 2», заявил министр энергетики США Рик Перри.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин провёл телефонный разговор с директором NASA Джимом Брайденстайном, в ходе которого стороны обсудили предстоящий пуск с Байконура.
В Москве рассказали об оформлении новой станции «Стромынка» Большой кольцевой линии метро, передаёт газета «Известия».