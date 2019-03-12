WSJ: США спасают Украину от «удушья» кораблями береговой охраны

На Западе считают, что Россия пытается навредить торговле Украины и мешает проходу её кораблей через Керченский пролив в порты Азовского моря. Из-за этого, как пишет Wall Street Journal, они не только усиливают своё присутствие в регионе и ужесточают санкции против России, но и отправляют Украине свои корабли береговой охраны.

США прежде проводили с Украиной совместные учения и поставляли туда оборудование, и это помогло укрепить украинскую армию, пишет Wall Street Journal. Теперь же Вашингтон озабочен тем, что Россия якобы намерена «задушить» украинскую экономику, заблокировав доступ украинским кораблям к портам на Азовском море, откуда Украина поставляет на мировые рынки зерно и сталь.

Потому США отправляют на Украину два корабля береговой охраны, а также планируют направить специальные радары на Украину, в Румынию, Болгарию и Грузию. Эти страны смогут собирать информацию в независимом режиме и делиться ею. Кроме того, американцы помогут построить центр морских операций под Одессой.

«Это не изменит ситуацию кардинально, но благодаря этим средствам сдерживания России будет сложнее атаковать Украину», — заявил спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

Американские чиновники говорили, что, возможно, США отправят Украине ещё дополнительные корабли береговой охраны и летально оружие. И НАТО готовит свой пакет мер по укреплению позиций в Чёрном море. К тому же США в последнее время усилили своё присутствие в регионе, в том числе за счёт совместных учений с Румынией.

И Россия стала укрепляться в Чёрном море сразу после присоединения Крыма, пишет автор статьи. При этом она обвиняет НАТО в наращивании силы и инфраструктуры у её границ.

Журналист укоряет Россию в том, что она якобы препятствует свободному проходу торговых кораблей через Керченский пролив. Так, по его словам, не все корабли могут пройти под слишком низким новым Крымским мостом. Больше того, Россия якобы задерживает корабли на входе в пролив на несколько часов и даже дней, что вредит коммерческому сообщению с украинскими портами.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что таким образом Россия пытается дестабилизировать обстановку в украинских городах на побережье Азовского моря: в Мариуполе и Бердянске.

Порошенко встречался с высокопоставленными чиновниками ЕС и США на борту американского эсминца USS Donald Cook, когда он заходил в Одессу. При этом, как напоминает автор статьи, Европа и Америка планируют принять новые санкции против России. Также Евросоюз намерен воплощать на юго-востоке Украины инфраструктурные проекты, выдавать микрокредиты, открывать образовательные и торговые центры.

Впрочем, обсуждаются и более жёсткие меры по отношению к России: например, запретить российским кораблям заходить в порты западных стран. Однако не все союзники с такими санкциями согласны.

Как отмечают эксперты, Россия тщательно вымеряет свои действия, чтобы они носили ограниченный характер и не провоцировали жёсткий ответ со стороны западных стран. «Санкции должны быть жёстче, чтобы Россия сама почувствовала страх. Россия боится только силу», — приводит Wall Street Journal совет украинского адмирала.