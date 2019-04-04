Welt: cпланированная атака — на юбилее НАТО Германии досталось за скупость и игнорирование «российской угрозы»

Пока генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступал в американском конгрессе по случаю 70-летия альянса, Майк Пенс демонстрировал гостеприимство, аплодировал и одобрительно кивал, передаёт Welt. Позднее же вице-президент США пошёл в откровенную «запланированная атаку» — и, как всегда, на Германию, отмечает немецкий телеканал.

В Вашингтоне Североатлантический альянс празднует 70-летие с момента своего основания. Впрочем, о гармонии среди членов НАТО и речи идти не может: под вопросом сплочённость альянса. Президент же США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал Германию — опять из-за денег. С подробностями Штефан Шварцкопф.



Пока генеральный секретарь НАТО выступал в конгрессе, Майк Пенс демонстрировал гостеприимство, аплодировал и одобрительно кивал. Позднее, однако, вице-президент США пошёл в вербальную атаку — и, как всегда, на Германию. Вот выдержки из его речи.



МАЙК ПЕНС, вице-президент США: Германия по-прежнему отказывается тратить два процента ВВП на нашу общую оборону. Это просто неприемлемо, что главная экономическая сила Европы продолжает игнорировать российскую угрозу и пренебрегает нашей и собственной обороноспособностью... Германия должна делать больше.



Атака на Берлин была, пожалуй, запланирована: спустя некоторое время к микрофону вышел министр иностранных дел ФРГ, а днём ранее уже президент США Дональд Трамп отчитывал немцев. Реакция последовала от немецкого адмирала НАТО.



МАНФРЕД НИЛЬСОН, адмирал НАТО: Мы на втором месте по величине взносов, по численности солдат, которые принимают участие в операциях НАТО. Мы берём на себя ответственность в ЕС и ООН. На мой взгляд, факты говорят сами за себя, и поэтому Германии не стоит здесь излишне скромничать.



И тем не менее в первую очередь Соединённые Штаты считают, что на бундесвер Германия тратит недостаточно средств. Личный состав, оснащение, плохое состояние боевой техники и её нехватка — поводов для критики предостаточно.



Дата выхода в эфир 04 апреля 2019 года.