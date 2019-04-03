Washington Post: Трамп — самая большая проблема НАТО

Дональд Трамп стал первым американским лидером, который открыто критикует НАТО и выражает сомнения в необходимости блока и его принципах. Но президент неправ, утверждают бывшие постпреды США при НАТО Николас Бёрнс и Дуглас Льют в The Washington Post. Перед лицом новых трудностей, включая Россию и Китай, Америка куда сильнее в НАТО, чем сама по себе.

Сегодня перед НАТО, которое 4 апреля отмечает своё 70-летие, стоит целый ряд проблем, с которыми ему ещё не доводилось иметь дело в своей истории, пишут бывшие постпреды США при альянсе и профессорá Гарвардского университета Николас Бёрнс и Дуглас Льют в своей статье для The Washington Post.

НАТО — всё ещё крупнейший военный союз в мире. И самую большую угрозу для него, по словам авторов, представляет отсутствие «сильного, принципиального лидерства со стороны американского президента». Такое наблюдается впервые за всё время существования альянса.

«Начиная с основателя НАТО президента Гарри Трумэна, каждый наш лидер включал НАТО в число жизненно важных интересов Америки. Президент Трамп выбрал разительно отличающийся путь», — проводят параллель Бёрнс и Льют.

Готовя доклад о состоянии блока к его 70-летию, экс-постпреды побеседовали со многими бывшими и действующими лидерами НАТО, и почти все опрошенные видели в Трампе «самую неотложную и трудную проблему» альянса. Ведь ранее ни один американский лидер не выражал сомнений в самой концепции НАТО. А Дональд Трамп это делал неоднократно, да ещё и никогда не горел желанием защищать блок от «его самого агрессивного противника — президента России Владимира Путина».

Кроме того, не раз Трамп критиковал и европейских демократических лидеров вроде канцлера Германии Ангелы Меркель. А вот «антидемократическим популистам» — таким как Виктор Орбан — нередко достаются позитивные оценки от американского лидера. Трамп стал первым президентом США, назвавшим Евросоюз «врагом», а не партнёром.

Как отмечают аналитики, к счастью, большая часть демократов и республиканцев в конгрессе не сходятся с главой Белого дома во мнении, что НАТО Америке ни к чему. Именно этим людям при широкой поддержке общественного мнения предстоит сохранить обязательства США перед союзниками, если Трампу вдруг вздумается эти обязательства сократить или вовсе вывести страну из блока.

По словам Бёрнса и Дугласа, критики, которые согласны с президентом насчёт ненужности альянса, обычно подкрепляют свои слова тремя основными доводами. Так, во-первых, по их словам, основная цель существования НАТО отпала с окончанием холодной войны. Но авторы статьи возражают: ведь подобные утверждения игнорируют «российскую кампанию по дестабилизации таких членов НАТО, как Эстония, Латвия, Литва и Польша». Также здесь не учитываются «нападения Путина на американские и европейские выборы 2016—2018 годов, инициированные с целью ослабить демократии изнутри». «Сдерживание российской силы до тех пор, пока путинское, закалённое в советскую эпоху поколение не уйдёт со сцены, остаётся главной задачей НАТО», — уверены экс-постпреды.

Второй довод критиков альянса: союзники лишь «используют» США и их деньги, не внося никакого вклада в общее дело. Авторы признают, что маленькие оборонные бюджеты европейских членов НАТО действительно представляют большую проблему для будущего блока. Но показатели всё-таки растут. Начиная с российской «аннексии»* Крыма, в общей сложности расходы на оборону членов блока выросли на $87 млрд. В этом плане со стороны Трампа журить союзников полезно, но только не в попытке внести раскол, а в стремлении объединить.

Наконец, третий довод недовольных альянсом заключается в том, что НАТО сегодня мало способствует усилению безопасности непосредственно США. И здесь Бёрнс и Льют напоминают, что вообще-то союзники Вашингтона поддержали его после 11 сентября и вместе отправились в Афганистан — и по большей части до сих пор сохраняют там своё присутствие вместе с американскими силами. Кроме того, другие члены альянса сражались вместе с США с «Исламским государством»**, проводят совместные контртеррористические операции в Африке и сохраняют миротворческие миссии, например в Косове.

Благодаря военным базам на территории союзных государств Америка может более эффективно сдерживать Россию в Восточной Европе и вести борьбу с террористами на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Всё это — существенные преимущества для США в политической, экономической и военной сферах.

Как уверяют авторы статьи, в предстоящее десятилетие США будут противостоять «авторитарным силам», Китаю и России сразу по двум фронтам. Первый — идеологический. И здесь Америке понадобится вся мощь демократических стран НАТО, чтобы одержать верх над «авторитарной моделью».

Второй фронт будет касаться современных технологий. Запад всё больше чувствует конкуренцию в таких сферах, как искусственный интеллект, квантовые компьютеры и биотехнология. И шансов удерживать превосходство у США будет больше, если к собственным силам они присовокупят мощности своих союзников — как в Европе, так и в Азии. НАТО — большой плюс в противостоянии России и Китаю, у которых «нет настоящих союзников».

Трамп должен осознать то, что понимали все его предшественники: перед лицом всех этих трудностей США намного сильнее внутри НАТО, чем за его пределами.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.